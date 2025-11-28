LAS EXPERIENCIAS ESCÉNICAS DE MINGA AUSTRAL III LLEGAN A PUERTO EDÉN EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

​Este sábado 29 de noviembre se embarca un equipo completo de profesionales de las Artes Escénicas rumbo a la localidad de Puerto Edén, para celebrar la tercera extensión del Proyecto Minga Austral III, tras su paso por Porvenir y Puerto Williams. La iniciativa de la compañía de teatro La Última se desarrollará los días 30 de noviembre y 01 de diciembre en Puerto Edén, con una programación que contempla funciones de las obras “Gota a gota” (clown y marionetas) y “Lo que descubrí en un viaje misterioso” (kamishibai), además de un taller de Teatro de Objetos. El patio de la Escuela Miguel Montecinos será el punto de encuentro de la Minga Austral, que espera congregar a toda la comunidad local. Las experiencias escénicas en espacios no convencionales, Minga Austral III, cuentan con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, convocatoria 2025.



Verónica Soto, intérprete del kamishibai “Lo que descubrí en un viaje misterioso” compartió acerca de los orígenes que inspiraron el cuento de tradición japonesa, conocido como teatro de papel. “Este cuento fue el resultado de un proyecto del año 2020 llamado Ciencia Cuentos, en que tuvimos el apoyo de Inach para la creación y además realizamos talleres con diversos jardines de Junji, motivándolos a crear sus propias historias en kamishibai. En Puerto Edén también funciona un jardín de Junji y las educadoras de allá participaron activamente en este proyecto. El reencontrarnos hoy, de manera presencial, y después de tantos años es una muestra de lo difícil que es llegar a esos lugares tan apartados y lo importante que es no olvidar que están ahí y hacer todo el esfuerzo para poder llevar arte hasta ellos”, expresó la educadora y artista escénica, para también compartir sus expectativas respecto a su próxima presentación en Puerto Edén. “Espero que sea un encuentro mágico, que se sumerjan en este viaje misterioso junto con nosotros y disfrutemos juntos de la ciencia y la historia a través del cuento”.





Daniela Ramírez, dramaturga e intérprete de la obra “Gota a gota” se refirió a lo valioso que es llegar hasta localidades tan aisladas con experiencias artísticas como esta. “La importancia que tiene para mí ir con una obra –cualquiera que sea–, esta obra especialmente es sobre el cuidado del agua y del medio ambiente, pero más que la temática la importancia para mí de ir a Puerto Edén es mantener a la audiencia activa. Llevamos 3 años yendo a Puerto Edén –con la Minga Austral– y la convocatoria siempre ha sido muy buena, los niños siempre felices de que hayan actividades culturales y me parece que es muy justo que estos pueblos tan pequeñitos y tan aislados tengan derecho a la cultura, a las artes. A mí me gratifica mucho, me enriquece poder compartir mi trabajo con niños, niñas y familias en general, porque al final no asisten solamente los niños, asisten las familias completas. Entonces, una experiencia para ellos, salir de sus rutinas, presentarles el arte como una herramienta recreativa y de educación y me parece que eso es es muy valioso”, expresó la actriz integrante de La Última cía. de teatro.



PROGRAMACIÓN



“Gota a gota” | La Última cía. de Teatro

Domingo 30 noviembre, 19:00 horas, patio Escuela Miguel Montecinos Puerto Edén



Reseña



La obra narra la historia de Aspirina, una payasita que realiza su rutina matutina en el baño de su casa. A medida que seguimos su día, nos damos cuenta de que derrocha agua de manera excesiva. A causa de estos descuidos, nuestra protagonista agota los recursos hídricos de su comunidad, región, país e incluso del "Mundo Mundial". En medio de este caos, aparece el Hada del Agua, quien le imparte una lección y la hace consciente de su error. Finalmente, uniendo fuerzas con los niños, hacen la promesa de cuidar el agua eternamente, enseñándoles la importancia de proteger y valorar este recurso invaluable.



Ficha artística



Dirección: Cristián Bustamante

Intérprete: Daniela Ramírez

Dramaturgia: Daniela Ramírez

Diseño teatral: La Última cía. de Teatro

Técnica: Cristián Bustamante

Duración: 30 min

Género: Comedia

Público: familiar



–“Lo que descubrí en un viaje misterioso” | Andrea Pereda Negroni



Lunes 01 diciembre, 12:00 horas - patio Escuela Miguel Montecinos Puerto Edén





Reseña



Lo que descubrí en un viaje misterioso, es una mágica narración que une elementos escénicos como: el Kamishibai, la música, el cuenta cuentos y el teatro de objetos, para dar vida a la aventura de una pequeña estrellita que vive una gran travesía, partiendo desde el Puerto de Valparaíso hasta la blanca y misteriosa Antártica, encontrándose en este viaje con animales que habitan nuestras largas costas chilenas y demostrando su valentía al encontrarse con diversos seres que si bien son desconocidos para ella, enriquecen su aventura. El ser pequeña no es impedimento para ser poderosa y eso lo tiene muy claro nuestra estrellita. Esta historia está basada en la historia del dragón de Valparaíso, un barco que tuvo un importante papel en el descubrimiento de la Antártica.



Ficha artística



Autora: Andrea Pereda Negroni

Ilustración y diseño: Melisa González Cuyul

Intérpretes: Verónica Soto, narración oral y Juan Aro, paisaje sonoro

Duración: 30 min

Género: kamishibai

Público: infancias (4 a 10 años).

​

–Taller de Teatro de Objetos | La Última cía. teatro



Lunes 01 de dic, de 15:00 a 19:00 horas, patio Escuela Miguel Montecinos Puerto Edén

Monitora: Daniela Ramírez









