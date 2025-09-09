TARJETA INTEGRACIÓN AUSTRAL: RÍO GALLEGOS Y PUNTA ARENAS APUESTAN POR UN TURISMO Y COMERCIO MÁS CONECTADOS

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la secretaria de Producción, Comercio e Industria de Río Gallegos, Moira Lanesán Sancho, conversó sobre la reciente presentación oficial de la Tarjeta Integración Austral (IA), una iniciativa conjunta entre la Municipalidad de Río Gallegos y el Municipio de Punta Arenas.

El lanzamiento se realizó en el Hotel Cabo de Hornos de Punta Arenas y reunió a autoridades municipales, representantes de cámaras empresariales y comerciantes de ambas ciudades. El objetivo central de la tarjeta es fortalecer el intercambio binacional, incentivar el turismo y potenciar el comercio a través de beneficios y descuentos exclusivos para los usuarios.

Durante la entrevista, Lanesán Sancho explicó la importancia de este esfuerzo de integración regional, subrayando que la Tarjeta Integración Austral se presenta como una herramienta concreta para mejorar la experiencia de quienes cruzan habitualmente entre Río Gallegos y Punta Arenas, al tiempo que abre nuevas oportunidades para el sector privado.

La iniciativa fue valorada como un paso relevante en el fortalecimiento de la cooperación transfronteriza entre Chile y Argentina, poniendo en relieve el trabajo conjunto de los municipios y el respaldo del empresariado local para su implementación.

