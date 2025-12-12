AUTORIDADES DE LA UMAG Y FEUM COORDINAN ENTREGA DE CAMPUS PARA PROCESO ELECTORAL

​Autoridades de la Universidad de Magallanes y representantes de la FEUM se reunieron este jueves para coordinar el funcionamiento institucional y la entrega temporal del campus en el marco del proceso electoral del domingo 14 de diciembre. La instancia incluyó un recorrido por las dependencias en toma, donde se constató el adecuado resguardo realizado por las y los estudiantes.



La vicerrectora académica, Melissa Flores, destacó el cuidado de las instalaciones y la disposición al diálogo: “Es positivo ver cómo cada carrera ha protegido sus espacios y cómo estamos avanzando en mesas de trabajo para atender sus inquietudes y asegurar la continuidad del proceso formativo.”



El presidente de la FEUM, Felipe Miranda, valoró la coordinación y confirmó la entrega del campus para la jornada electoral, señalando que continuará el estado de toma según mandato de la asamblea.



La Universidad de Magallanes reafirma su compromiso con un diálogo activo y colaborativo para asegurar la continuidad de los procesos formativos durante este periodo.



