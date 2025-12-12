Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

12 de diciembre de 2025

AUTORIDADES DE LA UMAG Y FEUM COORDINAN ENTREGA DE CAMPUS PARA PROCESO ELECTORAL

​La Universidad de Magallanes reafirma su compromiso con un diálogo activo y colaborativo para asegurar la continuidad de los procesos formativos durante este periodo.

umagfeum

​Autoridades de la Universidad de Magallanes y representantes de la FEUM se reunieron este jueves para coordinar el funcionamiento institucional y la entrega temporal del campus en el marco del proceso electoral del domingo 14 de diciembre. La instancia incluyó un recorrido por las dependencias en toma, donde se constató el adecuado resguardo realizado por las y los estudiantes.

 
La vicerrectora académica, Melissa Flores, destacó el cuidado de las instalaciones y la disposición al diálogo: “Es positivo ver cómo cada carrera ha protegido sus espacios y cómo estamos avanzando en mesas de trabajo para atender sus inquietudes y asegurar la continuidad del proceso formativo.”

 
El presidente de la FEUM, Felipe Miranda, valoró la coordinación y confirmó la entrega del campus para la jornada electoral, señalando que continuará el estado de toma según mandato de la asamblea.

 
La Universidad de Magallanes reafirma su compromiso con un diálogo activo y colaborativo para asegurar la continuidad de los procesos formativos durante este periodo.

muralumag

JUZGADO DE GARANTÍA ACOGE A TRAMITACIÓN QUERELLA PRESENTADA POR LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES POR DAÑO AL MURAL DE FRANCISCO BETANCOURT

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
nuestrospodcast
mejorasinsuco

SLEP MAGALLANES CONCLUYE MEJORAS EN COCINA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO POR MÁS DE 29 MILLONES DE PESOS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Anuncio voto asistido

AUTORIDADES DE GOBIERNO DIFUNDEN MEDIDAS DE INCLUSIÓN PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PL 2

PUNTA ARENAS LANZA EL TERCER CAMPEONATO MUNICIPAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS Y ANUNCIA CLÍNICA DEPORTIVA CON MARÍA FERNANDA VALDÉS

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
hifmagallanes

HIF MAGALLANES 2025: VISTO BUENO AMBIENTAL EN PROYECTO, PARTICIPACIÓN EN 3ERA FERIA EDUCATIVA DE H2V Y CIERRE DE PROGRAMA JUNTO A ONG CANALES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
tbs

THE BRITISH SCHOOL INVITA A LA COMUNIDAD AL ESTRENO DE SU MUSICAL CINDERELLA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE