AFINAN DETALLES PARA ENTREGA DE BIBLIOTECA DEL BARRIO 18

Con el equipamiento ya instalado y las obras en su etapa final, la Biblioteca Municipal N°114 del barrio 18 de Septiembre avanza hacia su entrega definitiva. En ese contexto, autoridades visitaron el recinto ubicado en Cancha Rayada, el cual contempla 1.412,97 m² de nuevas salas, espacios comunitarios y un auditorio para el sector.

Sobre este nuevo espacio cultural, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el impacto comunitario que tendrá: "Ya están todos los muebles, que van a ser fundamentales. Tenemos un lindo edificio y los muebles son muy modernos, lo que hará que este lugar sea entretenido para los chicos y para los adultos. Las bibliotecas han cambiado, ya no son lugares de silencio; hoy son espacios de encuentro. Con este auditorio listo, podremos traer pequeñas obras y convertir este recinto en un verdadero centro cultural de primer nivel en el corazón del barrio 18 de Septiembre".

En la misma línea, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, detalló el estado actual del proyecto: "Nuestra idea, ojalá, es poder terminar en la primera quincena de febrero con todas las obras. No obstante, el contrato todavía tiene un plazo mayor, pero la idea es entregar la obra resolviendo algunos detalles para que pueda comenzar a funcionar".

Entre los trabajos que aún restan, Saldivia mencionó la resistencia al fuego, el encajonamiento de vigas y terminaciones como pintura, limpieza y detalles de instalación. Acciones que una vez finalizadas, permitirán avanzar en la instalación de la biblioteca en coordinación con la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) del municipio y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam).

