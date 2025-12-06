Punta Arenas,
6 de diciembre de 2025

[COLUMNA DE OPINIÓN] UNA GIRA PRESIDENCIAL POR LA DESCENTRALIZACIÓN

​Por Constanza Calisto Gallardo Delegada Presidencial Provincial de la Antártica Chilena

borocwiliiams
La reciente gira del Presidente Gabriel Boric Font a la Provincia Antártica Chilena marcó un hito al ser la primera desde que asumió como Jefe de Estado, destacando el compromiso del Gobierno con la descentralización en el país.  

Viajar a una zona extrema de Chile, implica consideraciones logísticas y meteorológicas, donde se subrayó la importancia de los proyectos y avances en obras públicas, salud, conectividad, acceso a servicios financieros y protección de la biodiversidad, todos orientados al beneficio de la comunidad austral. 

Durante su visita de tres días, el Presidente Boric recorrió diversas localidades de Cabo de Hornos, estableciendo en Puerto Williams su centro logístico y trasladándose a Yendegaia y Puerto Toro, acompañado de autoridades nacionales, regionales y comunales. 

En Yendegaia, inauguró la décima etapa de la Ruta Vicuña-Yendegaia, que permitirá reducir en aproximadamente 12 horas el trayecto entre Puerto Williams y Punta Arenas. En Puerto Toro, se inauguró un punto de posada para helicópteros, que combina seguridad, presencia, apoyo y soberanía, despliegue donde se realizó un diálogo con la comunidad más austral del mundo. 

La conectividad es un pilar fundamental para el desarrollo de este territorio tan austral, donde proyectos como el muelle multipropósito de Puerto Williams, vienen a mejorar la infraestructura habilitante de la ciudad, para atender el tránsito marítimo en el canal Beagle, beneficiando la actividad logística, científica y turística tanto antártica, como subantártica, posicionándose como un nuevo polo de conectividad que se ejecutará gracias al Plan Especial de Zonas Extremas. 

El Presidente visitó el terreno donde se emplazará el futuro Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur en Puerto Williams, que atenderá a más de 170 personas en todo su ciclo vital, con servicios de rehabilitación física, garantizando el acceso equitativo a la salud. 

Además, destacamos la visita a la nueva sucursal de BancoEstado, necesidad sentida de nuestra comunidad y que luego de años de gestiones fue anunciada en la Cuenta Pública de dicha institución bancaria. Fue construida rápidamente para satisfacer la demanda de la comunidad y fomentar la inclusión financiera, siendo hoy una realidad valorada por la comunidad, especialmente si necesitamos solucionar una urgencia que antes era impensada resolver a la brevedad. 

Durante su estadía, el Presidente realizó un recorrido por las dependencias del Centro Subantártico Cabo de Hornos. Allí, fue recibido por el equipo de investigación de la Universidad de Magallanes y acompañado por integrantes del Subcomité Local de la Reserva de Biósfera Cabo de Hornos, donde representantes de la Comunidad Yagan "Bahía Mejillones", además del sector pesquero, turístico, público y académico, entregaron un expediente de ampliación, rezonificación y renombramiento de la Reserva de Biósfera.  

Además, en este lugar el Presidente se reunió con la comunidad local y conoció sus principales demandas en salud, conectividad y servicios básicos. Seguiremos impulsando y trabajando hasta el último día, para avanzar en las necesidades que tienen. 

El Presidente enfatizó que, aunque se están logrando avances, la descentralización debe ser un deber del Estado. "No nos olvidemos que, en todos los rincones de nuestra patria, hasta en los más inhóspitos, hay chilenos y chilenas ejerciendo soberanía con esfuerzo, con cariño. Hay un profesor, un carabinero, un pescador, una trabajadora, una dueña de casa, una madre, una persona mayor con experiencias que contar. Y, por lo tanto, a ellos como Gobierno, como Estado, nos debemos", manifestó en su último discurso en Puerto Williams, concluyendo con éxito su visita a esta tierra que ya conocía, pero que nos brindó el honor de tenerlo de regreso, hoy como Presidente de la República.


VISITA DE AUTORIDADES CONSTATA AVANCES DE LA UNIDAD DE DIÁLISIS EN HOSPITAL DE PORVENIR

NATALES: MÁS DE 70 ARMADORAS Y ARMADORES RECIBEN IMPORTANTES FONDOS PARA MEJORAR SUS EMBARCACIONES

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS COMIENZA LA ENTREGA DE REGALOS DE NAVIDAD EN RÍO SECO

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

GOBIERNO ENTREGA RECOMENDACIONES PARA INCLUIR EN LAS ACTUALIZACIONES DE LOS REGLAMENTOS DE COPROPIEDAD SOBRE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS

PROCESO DE ADMISIÓN JUNJI 2026: DIRECTORA REGIONAL RESALTA BENEFICIOS DEL SIM MULTIPOSTULADOR

MUNICIPIO EXPRESA PREOCUPACIÓN POR RETRASO EN INICIO DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DEL SERVIU