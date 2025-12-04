SEREMI DE CIENCIAS DESTACA VALOR ESTRATÉGICO DEL CENTRO SUBANTÁRTICO TRAS VISITA PRESIDENCIAL A CABO DE HORNOS

Esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la seremi de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Verónica Vallejos Marchant, abordó los principales hitos de la reciente gira del Presidente Gabriel Boric por la Región de Magallanes, con especial énfasis en las actividades desarrolladas en la comuna de Cabo de Hornos.

Durante su visita, el Mandatario recorrió el Centro Subantártico Cabo de Hornos, infraestructura dedicada a impulsar investigación de excelencia sobre cambio climático, biodiversidad y conservación biocultural. En ese contexto, el Presidente recibió el expediente de ampliación de la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos–Yagán Usi, iniciativa que propone extender el territorio protegido desde 5 a 23 millones de hectáreas, marcando un hito en conservación ambiental en el extremo sur del país.

Vallejos Marchant explicó que el Centro Subantártico constituye una infraestructura habilitante que consolida a Magallanes y la Antártica Chilena como un polo científico del hemisferio sur, permitiendo investigación avanzada, formación técnica y un espacio para el turismo sostenible.

El edificio alberga al Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC) y al Instituto Milenio BASE, ambos financiados por ANID, reflejando el compromiso nacional por fortalecer el conocimiento científico en ecosistemas subantárticos y antárticos. Para la seremi, este complejo científico permite desarrollar investigación y docencia acorde a los requerimientos e identidad de la zona, reforzando el rol estratégico de Magallanes en la observación de procesos ambientales globales.





