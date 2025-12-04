Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

4 de diciembre de 2025

SEREMI DE CIENCIAS DESTACA VALOR ESTRATÉGICO DEL CENTRO SUBANTÁRTICO TRAS VISITA PRESIDENCIAL A CABO DE HORNOS

Buenos días región.

seremictci

Esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la seremi de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Verónica Vallejos Marchant, abordó los principales hitos de la reciente gira del Presidente Gabriel Boric por la Región de Magallanes, con especial énfasis en las actividades desarrolladas en la comuna de Cabo de Hornos.

Durante su visita, el Mandatario recorrió el Centro Subantártico Cabo de Hornos, infraestructura dedicada a impulsar investigación de excelencia sobre cambio climático, biodiversidad y conservación biocultural. En ese contexto, el Presidente recibió el expediente de ampliación de la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos–Yagán Usi, iniciativa que propone extender el territorio protegido desde 5 a 23 millones de hectáreas, marcando un hito en conservación ambiental en el extremo sur del país.

Vallejos Marchant explicó que el Centro Subantártico constituye una infraestructura habilitante que consolida a Magallanes y la Antártica Chilena como un polo científico del hemisferio sur, permitiendo investigación avanzada, formación técnica y un espacio para el turismo sostenible. 

El edificio alberga al Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC) y al Instituto Milenio BASE, ambos financiados por ANID, reflejando el compromiso nacional por fortalecer el conocimiento científico en ecosistemas subantárticos y antárticos. Para la seremi, este complejo científico permite desarrollar investigación y docencia acorde a los requerimientos e identidad de la zona, reforzando el rol estratégico de Magallanes en la observación de procesos ambientales globales.



centrocapacitacionlaboral

SEREMI DE HACIENDA Y SEREMI DE LAS CULTURAS VISITAN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL LEÓN HUMBERTO SEGUEL EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO EXPRESA PREOCUPACIÓN POR RETRASO EN INICIO DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DEL SERVIU

Leer Más

​La licitación, hoy observada por Contraloría, posterga intervenciones claves en 14 calles de la ciudad, afectando la planificación comunal para la temporada de mejor clima.

​La licitación, hoy observada por Contraloría, posterga intervenciones claves en 14 calles de la ciudad, afectando la planificación comunal para la temporada de mejor clima.

munipuq
nuestrospodcast
Hospital-regional

CONCEJALES DE PUNTA ARENAS LAMENTAN QUE EL GOBIERNO REGIONAL NO HAYA ASISTIDO A COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ACLARAR DESTINO FINAL DE LOS ESCOMBROS DEL EX HOSPITAL REGIONAL

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
salmonicultoresmagallanes

SALMONICULTURA EN MAGALLANES: FRANCISCA ROJAS DETALLA NUEVO BOLETÍN INFORMATIVO, COORDINACIÓN CIENTÍFICA Y DEBATE SOBRE PLAN SALMÓN 2050

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Carolina Saldivia

ELEGIR ADMINISTRACIÓN ES ELEGIR OPORTUNIDADES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
integrapostulacion

FUNDACIÓN INTEGRA LLAMA A POSTULAR A SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES PARA EL AÑO PARVULARIO 2026 HASTA ESTE VIERNES 05 DE DICIEMBRE