Punta Arenas,
2 de diciembre de 2025

INVIERTEN $37 MILLONES EN NUEVAS CALDERAS PARA LA ELBA OJEDA GÓMEZ

​Además del reemplazo de calderas, en la escuela Elba Ojeda Gómez se mejoró de forma sustancial el sistema eléctrico y remodelaron la cocina y el comedor del recinto, trabajos que eran muy esperados por la comunidad educativa.

calefaccioneog

​Se sigue desarrollando con éxito el plan de intervención en establecimientos educacionales de la región a través de los proyectos de infraestructura de urgencia que buscan dar solución a distintos problemas que afectan a las comunidades educativas.

 
Esta vez se entregaron los trabajos de reemplazo de las calderas en la Escuela Elba Ojeda Gómez de Punta Arenas, donde el Servicio Local de Educación Pública Magallanes invirtió poco más de 37 millones para adquirir y poner en funcionamiento el nuevo sistema de calefacción.

 
En la escuela, ubicada en el sector de Río Seco, eran frecuentes los problemas de calefacción, especialmente en las salas de clases. Con el nuevo equipamiento en la sala de calderas estas deficiencias quedan atrás y garantizan un menor ambiente para el trabajo educativo de docentes, asistentes y estudiantes.

 
La directora de la escuela, Danitza Correa, dijo que la comunidad recibió con mucha alegría los trabajos que se ejecutaron. Explicó que “la calefacción era un hito muy importante ya que llevábamos mucho tiempo teniendo dificultades, especialmente en las salas de clases. Así que esperamos que de aquí en adelante no tengamos este problema.
Agregó que “los apoderados estaban a la espera de este cambio de caldera que había sido informado en vacaciones de invierno y ahora vamos a mandar un comunicado masivo diciendo que ya se terminaron los trabajos y todo lo que significaba para nosotros diariamente para (el funcionamiento del establecimiento”.

 
En tanto, el subdirector (s) de Infraestructura y Mantenimiento del SLEP Magallanes, Benjamín Agurto, informó que el conjunto de proyectos de urgencia en desarrollo implica inversiones por más de 450 millones de pesos.

 
“Este es el segundo proyecto que estamos entregando con el cambio de tres calderas que son para el establecimiento. Sabemos que cuando reparamos la infraestructura, esto permite que la educación sea de mejor calidad”, indicó.

 
Además del reemplazo de calderas, en la escuela Elba Ojeda Gómez se mejoró de forma sustancial el sistema eléctrico y remodelaron la cocina y el comedor del recinto, trabajos que eran muy esperados por la comunidad educativa.

PROFESIONALES DE ELIGE VIDA SANA INVITAN A LA COMUNIDAD A SUMARSE A LA CORRIDA COLOR RUN ESTE SÁBADO EN PUNTA ARENAS

OTRO MEGAPROYECTO EN MAGALLANES PIDE MÁS TIEMPO PARA RESPONDER A "OLA" DE OBSERVACIONES AMBIENTALES

Leer Más

​En septiembre fue el turno de TotalEnergies con "H2 Magallanes", el mayor proyecto en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), valorado en US$16 mil millones.

​En septiembre fue el turno de TotalEnergies con “H2 Magallanes”, el mayor proyecto en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), valorado en US$16 mil millones.

endoscopia

UN AVANCE QUE SE SIENTE EN CASA: HOSPITAL DE NATALES VUELVE A REALIZAR ENDOSCOPÍAS

Noticias
Destacadas
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

NEMA Y CUATRO INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR FIRMAN ALIANZA ESTRATÉGICA PARA FORMAR TALENTO EN NUEVAS ENERGÍAS EN MAGALLANES

trekkingpaine

LLEGA LA TRAVESÍA QUE UBICA A LA PATAGONIA EN EL CENTRO DEL TREKKING MUNDIAL

IMG_1786

SANTO TOMÁS POTENCIA EL BIENESTAR DE PERSONAS MAYORES CON FERIA INTEGRAL EN VIVIENDAS TUTELADAS