SENADOR KUSANOVIC Y DIPUTADO MATHESON SOSTUVIERON REUNIÓN CON EJECUTIVOS DE LÍNEA AÉREA LATAM PARA ABORDAR SITUACIÓN DE MAGALLANES

Con el objeto de tratar uno de los temas que es de gran preocupación para quienes habitan en la región de Magallanes, el senador Alejandro Kusanovic y el diputado Christian Matheson sostuvieron este miércoles una reunión con ejecutivos de LATAM parte solicitar a la compañía analizar la posibilidad que las personas que deban ser evacuadas por emergencias médicas debidamente acreditada, puedan tener una rebaja en el valor de los pasajes aéreos, al igual que las delegaciones deportivas que deban viajar a la zona central del país para participar en competencias deportivas nacionales o internacionales.

Kusanovic manifestó que el encuentro con los ejecutivos de la aerolínea LATAM resultó ser muy productiva. “Tuvimos la oportunidad de profundizar los desafíos que enfrenta la industria aérea y de exponer la visión de los magallánicos, especialmente las dificultades que enfrentamos para viajar por motivos de salud, para la tercera edad y las necesidades de nuestros deportistas que participan en competencias a nivel nacional. Resulta fundamental que comprendan las inquietudes de nuestra región, que se encuentra aislada totalmente de Chile”

Por último, Matheson subrayó que “los ejecutivos de LATAM se comprometieron a estudiar dentro de los próximos dias la posibilidad de otorgar una condición especial en cuanto a precio de pasajes a personas que deban evacuar la región por urgencias médicas extendiendo este beneficio también a las delegaciones deportivas que deban ir a competir a eventos nacionales, lo que constituiría un gran gesto hacia Magallanes en cuanto a responsabilidad social empresarial”.

