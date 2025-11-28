28 de noviembre de 2025
NUEVO CAPÍTULO DE CONVERSANDO CON CRISTINA DESTACA LA IMPORTANCIA DEL EJERCICIO EN ADULTOS MAYORES Y EFEMÉRIDES DE NOVIEMBRE
Conversando con Cristina
Este último jueves de noviembre se estrenó un nuevo episodio del programa Conversando con Cristina, espacio conducido por Cristina, quien nuevamente contó con la presencia de su amiga e invitada especial, Cecilia Feliu. Ambas protagonizaron una conversación cercana y llena de contenido útil, centrada en la relevancia de mantener una rutina de ejercicio incluso en la edad adulta mayor.
Durante el diálogo, Cristina y Cecilia abordaron cómo la actividad física contribuye a mejorar la movilidad, la salud mental y la calidad de vida de las personas mayores, entregando consejos prácticos para quienes buscan comenzar o retomar hábitos saludables.
El programa también incluyó un repaso por efemérides destacadas de noviembre, entre ellas el Día Internacional para la Tolerancia, conmemorado cada 16 de noviembre, y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se observa cada 25 de noviembre. Ambas fechas fueron comentadas desde una perspectiva reflexiva, invitando a la audiencia a promover el respeto, la convivencia pacífica y la defensa de los derechos de las mujeres.
Te invitamos a ver el capitulo completo aquí.
PRESIDENTE GABRIEL BORIC DURANTE CEREMONIA DE TÉRMINO DE OBRAS DEL CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE DE PUNTA ARENAS: “ES UN HITO LARGAMENTE ESPERADO POR LA COMUNIDAD”
El jefe de Estado encabezó el fin de los trabajos del nuevo Centro de Salud Familiar de la comuna, entregando más y mejores espacios para las atenciones de salud, beneficiando a más de 18 mil personas.
