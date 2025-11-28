Punta Arenas,
28 de noviembre de 2025

NUEVO CAPÍTULO DE CONVERSANDO CON CRISTINA DESTACA LA IMPORTANCIA DEL EJERCICIO EN ADULTOS MAYORES Y EFEMÉRIDES DE NOVIEMBRE

Conversando con Cristina

WhatsApp Image 2025-11-27 at 15

Este último jueves de noviembre se estrenó un nuevo episodio del programa Conversando con Cristina, espacio conducido por Cristina, quien nuevamente contó con la presencia de su amiga e invitada especial, Cecilia Feliu. Ambas protagonizaron una conversación cercana y llena de contenido útil, centrada en la relevancia de mantener una rutina de ejercicio incluso en la edad adulta mayor. 

Durante el diálogo, Cristina y Cecilia abordaron cómo la actividad física contribuye a mejorar la movilidad, la salud mental y la calidad de vida de las personas mayores, entregando consejos prácticos para quienes buscan comenzar o retomar hábitos saludables. 

El programa también incluyó un repaso por efemérides destacadas de noviembre, entre ellas el Día Internacional para la Tolerancia, conmemorado cada 16 de noviembre, y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se observa cada 25 de noviembre. Ambas fechas fueron comentadas desde una perspectiva reflexiva, invitando a la audiencia a promover el respeto, la convivencia pacífica y la defensa de los derechos de las mujeres.

Te invitamos a ver el capitulo completo aquí.



IMG_5053

VECINOS DE PLAYA NORTE DE PUNTA ARENAS PROMUEVEN EL AUTOCUIDADO Y LA VIDA SALUDABLE EN ADULTOS MAYORES

PRESIDENTE GABRIEL BORIC DURANTE CEREMONIA DE TÉRMINO DE OBRAS DEL CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE DE PUNTA ARENAS: “ES UN HITO LARGAMENTE ESPERADO POR LA COMUNIDAD”

​El jefe de Estado encabezó el fin de los trabajos del nuevo Centro de Salud Familiar de la comuna, entregando más y mejores espacios para las atenciones de salud, beneficiando a más de 18 mil personas.

​El jefe de Estado encabezó el fin de los trabajos del nuevo Centro de Salud Familiar de la comuna, entregando más y mejores espacios para las atenciones de salud, beneficiando a más de 18 mil personas.

pdtecesfampuq
SHOA PUBLICA PRIMERA CARTA NÁUTICA ELECTRÓNICA S-101 DE LA ANTÁRTICA A NIVEL MUNDIAL

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

PEERS®: LA METODOLOGÍA BASADA EN EVIDENCIA QUE TRANSFORMA LA CONVIVENCIA ESCOLAR

mathiashune

MATHIAS HÜNE DE FUNDACIÓN REWILDING CHILE DESTACA INÉDITO ESTUDIO SOBRE BIODIVERSIDAD DE BAHÍA INÚTIL Y LLAMA A PROTEGER ESTE FRÁGIL ECOSISTEMA

WhatsApp Image 2025-11-25 at 17

PDI ENTREGA RECOMENDACIONES PARA UN BALCK FRIDAY SEGURO Y ABORDA LA SEGURIDAD EN LA ETAPA ESCOLAR

