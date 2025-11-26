Punta Arenas,
26 de noviembre de 2025

CONSEJERO ARTURO DÍAZ CRITICA RETIRO DE ADENDA EN SALUD Y APUNTA A DISPUTA ENTRE AUTORIDADES “EL GOBERNADOR TOMÓ UNA DECISIÓN ERRADA”

Buenos días región.

corediazvalderrama

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el consejero regional Arturo Díaz Valderrama abordó una serie de temas vinculados al trabajo del Consejo Regional, destacando tensiones internas, avances territoriales y decisiones que –a su juicio– requieren mayor coherencia política.

Respecto a la reciente sesión del CORE realizada en Puerto Williams, Díaz criticó el comportamiento de un sector del consejo, señalando que “hay un sector del consejo que cada vez que pierden una votación, empiezan a emitir comentarios de corrupción, de piratas, de falta de transparencia y muchas veces los discursos no se condicen con lo que hacen”. Recordó que diversas organizaciones sociales asistieron a la sesión para exponer necesidades urgentes, como problemas de salud, falta de implementación en el hospital, distribución de agua potable y el estado de las calles, temas que el consejo escuchó de manera unánime.

Sin embargo, apuntó a inconsistencias de algunos consejeros. “En Williams fueron diversas organizaciones sociales a exponer sus demandas y el consejo de forma unánime lo permitió, los cores Salas y Arecheta hicieron encendidos discursos respecto al traspaso de fondo para la expropiación del Club Hípico”, expresó. A esto sumó su cuestionamiento por una abstención reciente: “Hace una par de semanas se vio en el consejo el proyecto para entregar recursos para los recursos del Centro de Rehabilitación en Puerto Williams, ellos se abstuvieron, cuando el discurso no se condice con las actitudes empiezan a haber problemas”.

Díaz también se refirió a la sesión en Pampa Guanaco, donde valoró el desarrollo territorial logrado en los últimos años. “Todos quedamos impresionados con el desarrollo que ha tenido Pampa Guanaco en estos últimos años, está en construcción la plaza, el camping, multicancha, la posta de salud, es realmente impresionante el buen trabajo que se ha hecho allá”, afirmó. No obstante, advirtió que aún existen desafíos regionales: “Uno de los problemas que tenemos como CORE es que hay muchos municipios con baja ejecución de los proyectos”.

En relación con la comisión investigadora por la colusión de la centolla, el consejero sostuvo que el rol del organismo debe ser más que simbólico. “Tenemos mucho que hacer más allá del gesto político pero quiero pensar que el CORE transversalmente está en contra de la colusión de la centolla en Magallanes”, enfatizó.

Finalmente, se refirió a la controversia por la adenda del convenio de programación en salud, cuestionando la decisión del Gobernador Regional. “El gobernador tomó una decisión errada a mi juicio y a juicio de gran parte del Consejo Regional”, dijo, agregando que ya se envió una declaración y una carta solicitando la reposición del documento. Según expuso, “desde mi punto de vista fue un error y creo que esto nace de una disputa a través de los medios de comunicación entre la Dirección del Servicio de Salud y el gobernador, eso capaz generó una molestia que terminó en el retiro de esta adenda”.

Díaz cerró reiterando la necesidad de coherencia y responsabilidad institucional al interior del CORE, especialmente frente a las demandas que reciben directamente desde las comunidades más extremas de la región.


CONSEJERO ARECHETA CRITICA GESTIÓN DEL GOBERNADOR FLIES TRAS RETIRO DE LA ADENDA EN SALUD: “ESTO NO ES PARA NOSOTROS, ES PARA LA REGIÓN”

PRESIDENTE GABRIEL BORIC VISITA EL CENTRO SUBANTÁRTICO CABO DE HORNOS DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

​El mandatario visitó el centro científico y tecnológico que estudia el cambio global y la conservación biocultural, recinto emplazado en una ubicación estratégica para estudiar y monitorear el cambio climático en diversas líneas de investigación.

​El mandatario visitó el centro científico y tecnológico que estudia el cambio global y la conservación biocultural, recinto emplazado en una ubicación estratégica para estudiar y monitorear el cambio climático en diversas líneas de investigación.

FARERO MÁS ANTIGUO EN SERVICIO ACTIVO DE LA ARMADA DE CHILE FUE HOMENAJEADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

pdtecentrosubantartico

PRESIDENTE GABRIEL BORIC VISITA EL CENTRO SUBANTÁRTICO CABO DE HORNOS DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

lagunablancacueca

LAGUNA BLANCA VIBRÓ CON EL SEGUNDO CAMPEONATO DE CUECA HUASA, CLASIFICATORIO AL NACIONAL DE RANCAGUA

RED SALUD 250x250
pdteboric

BORIC VIAJA A LA REGIÓN DE MAGALLANES EN MEDIO DE CRECIENTE TENSIÓN ENTRE CANDIDATURAS DE JARA Y KAST DE CARA AL BALOTAJE