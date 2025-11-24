SEREMI DE LA MUJER RESALTA ACCIONES TERRITORIALES Y CIERRE DE CAMPAÑA “UNA LEY EN NOMBRE DE TODAS” EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruíz Ovando, entregó detalles sobre las actividades regionales en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre y cuyo propósito es visibilizar y denunciar la violencia ejercida hacia las mujeres, además de exigir políticas públicas que permitan su erradicación.

En la entrevista, la autoridad explicó el trabajo territorial previo y destacó el hito regional desarrollado este 20 de noviembre, ocasión en que la SEREMI de la Mujer cerró la campaña “Una ley en nombre de todas” con un acto realizado en el Liceo Sara Braun, instancia que —según señaló— estuvo marcada por “simbolismo, memoria y compromiso comunitario”. La conmemoración reunió a estudiantes, docentes, organizaciones sociales y equipos institucionales que participaron activamente en la reflexión y diálogo sobre la prevención de la violencia de género.

Ruíz Ovando recalcó la relevancia de instalar estas conversaciones en espacios educativos y comunitarios de la región, especialmente en fechas donde se recalca la urgencia de avanzar en protección, acompañamiento y políticas efectivas para mujeres víctimas de violencia. Además, subrayó que las actividades del 25N buscan reforzar el mensaje de que la erradicación de la violencia es un compromiso que involucra a toda la sociedad.

La Seremi llamó a la ciudadanía a informarse, participar de las instancias regionales y utilizar las herramientas institucionales disponibles para acompañamiento y denuncia, enfatizando que la prevención y sensibilización siguen siendo esenciales para avanzar hacia una región más segura y libre de violencias.



