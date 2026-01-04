BALANCE POR INCENDIOS FORESTALES: 5 SINIESTROS EN COMBATE Y ALERTA ROJA PARA COIHUECO

En la comuna de Yungay, Región de Ñuble, el siniestro denominado “El Chacay” presenta una extensión preliminar de 6,24 hectáreas comprometidas.

En tanto, en Coihueco, el incendio “Paso Alejo 2” ha arrasado con cerca de 5 hectáreas, lo que motivó la declaración de Alerta Roja, debido a su cercanía con sectores poblados.

En la Región de La Araucanía, la emergencia “Quinchamahuida”, en la comuna de Traiguén, ha dejado una superficie preliminar de 4 hectáreas dañadas. En Lumaco, por su parte, el incendio “Piedras Blancas” mantiene un impacto estimado de 1,5 hectáreas.

Finalmente, en la comuna de Purranque, Región de Los Lagos, el siniestro “Los Riscos” ha provocado daños en una superficie aproximada de 2,5 hectáreas.

