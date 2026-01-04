Punta Arenas,
4 de enero de 2026

BALANCE POR INCENDIOS FORESTALES: 5 SINIESTROS EN COMBATE Y ALERTA ROJA PARA COIHUECO

Esta jornada, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó sobre los incendios forestales que se mantienen actualmente en combate en distintas zonas del país. ​

balance-por-incendios-forestales

En la comuna de Yungay, Región de Ñuble, el siniestro denominado “El Chacay” presenta una extensión preliminar de 6,24 hectáreas comprometidas.

En tanto, en Coihueco, el incendio “Paso Alejo 2” ha arrasado con cerca de 5 hectáreas, lo que motivó la declaración de Alerta Roja, debido a su cercanía con sectores poblados.

En la Región de La Araucanía, la emergencia “Quinchamahuida”, en la comuna de Traiguén, ha dejado una superficie preliminar de 4 hectáreas dañadas. En Lumaco, por su parte, el incendio “Piedras Blancas” mantiene un impacto estimado de 1,5 hectáreas.

Finalmente, en la comuna de Purranque, Región de Los Lagos, el siniestro “Los Riscos” ha provocado daños en una superficie aproximada de 2,5 hectáreas.

BiobioChile

 


GPCH Incendios forestales Chile (3) © Cristobal Olivares Greenpeace

MÁS DE 2.000 INCENDIOS FORESTALES SE HAN REGISTRADO YA EN LA TEMPORADA 2025-2026

SENAPRED DECLARA ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA PARA LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA POR CALOR

Leer Más

Altas temperaturas en sector de pampa patagónica norte de la región (23 a 25°C).

Altas temperaturas en sector de pampa patagónica norte de la región (23 a 25°C).

natales entrada
2359fb42-c6da-4d63-8fc2-d7de7f477974

BIRO PUNTA ARENAS DETIENE A SUJETO POR EL DELITO FLAGRANTE DE RECEPTACIÓN Y RECUPERA HERRAMIENTAS SUSTRAÍDAS EN UNA OBRA

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

balance-por-incendios-forestales

BALANCE POR INCENDIOS FORESTALES: 5 SINIESTROS EN COMBATE Y ALERTA ROJA PARA COIHUECO

buvinic

LOS TIEMPOS NUEVOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

FELIPE VERGARA- 2025

SALIDA DE MADURO

2026-01-03-bandera-Venezuela

PROFESIONAL VENEZOLANA EN PUNTA ARENAS CALIFICA COMO “EL DÍA SOÑADO” LA CAPTURA DE NICOLÁS MADURO

altas-temperaturas-araucania-sur-chile

NI EL SUR SE SALVÓ: EMITEN AVISO POR ALTAS TEMPERATURAS PARA 4 REGIONES DESDE EL 1 DE ENERO

