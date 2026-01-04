4 de enero de 2026
BALANCE POR INCENDIOS FORESTALES: 5 SINIESTROS EN COMBATE Y ALERTA ROJA PARA COIHUECO
Esta jornada, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó sobre los incendios forestales que se mantienen actualmente en combate en distintas zonas del país.
En la comuna de Yungay, Región de Ñuble, el siniestro denominado “El Chacay” presenta una extensión preliminar de 6,24 hectáreas comprometidas.
En tanto, en Coihueco, el incendio “Paso Alejo 2” ha arrasado con cerca de 5 hectáreas, lo que motivó la declaración de Alerta Roja, debido a su cercanía con sectores poblados.
En la Región de La Araucanía, la emergencia “Quinchamahuida”, en la comuna de Traiguén, ha dejado una superficie preliminar de 4 hectáreas dañadas. En Lumaco, por su parte, el incendio “Piedras Blancas” mantiene un impacto estimado de 1,5 hectáreas.
Finalmente, en la comuna de Purranque, Región de Los Lagos, el siniestro “Los Riscos” ha provocado daños en una superficie aproximada de 2,5 hectáreas.
BiobioChile
