Punta Arenas,
15 de febrero de 2026

INDESPA LANZA FONDO PARA SELECCIONAR A REPRESENTANTES DE PESCA Y ACUICULTURA QUE LLEVARÁN LOS SABORES DEL MAR AL FESTIVAL GASTRONÓMICO ÑAM 2026

www.indespa.cl y las postulaciones cierran el 21 de febrero. ​

​Hasta el 21 de febrero próximo, pescadores, pescadoras, acuicultores y organizaciones del sector pesquero artesanal podrán postular a uno de los diez cupos financiados por el INDESPA, para llevar todo el sabor del mar y la costa a la nueva versión del festival Ñam 2026, una de las citas más importantes de la cultura gastronómica en el país, que tendrá lugar del 10 al 12 de abril en el Parque Padre Hurtado de La Reina.
El fondo concursable Mercados del Mar: Ñam 2026 financia stands, logística para traslados y estadía,además de acompañamiento y asistencia comercial para promover los emprendimientos participantes.
La convocatoria está dirigida a pescadores/as artesanales, acuicultores/as de pequeña escala y organizaciones que cuentan con un emprendimiento de productos del mar con valor agregado, para presentar los mejores sabores artesanales de la costa en la capital.
Leonardo Llanos Huerta, director nacional del INDESPA (Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y Acuicultura de Pequeña Escala), explicó que este fondo busca fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y quienes extraen y dan valor agregado a toda la riqueza de productos del mar presente en Chile, tanto en la pesca artesanal como en el cultivo acuícola en pequeña escala.
“Indespa tiene la misión de fomentar el desarrollo de la pesca y acuicultura en pequeña escala, y estas instancias permiten que sus representantes lleguen de distintas regiones a mostrar y promover directamente sus productos ante miles de personas, ampliar sus redes comerciales y dar a conocer los distintos formatos y preparaciones listas para servir con los que hoy innovan para que la ciudadanía pueda disfrutar de los productos del mar”, sostuvo Llanos.
El concurso está dirigido a pescadores/as artesanales con registro vigente, organizaciones de pescadores/as artesanales, de primer y segundo nivel, y personas naturales y organizaciones de pescadores/as artesanales, o personas Jurídicas del sector pesquero y acuícola artesanal.
Dentro de los requisitos generales, los postulantes deben contar con productos provenientes de la pesca y/o acuicultura artesanal, disponer de actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII),tener productos con resolución sanitaria e inscripción vigente en el Registro de comercializadores de Sernapesca.
Los detalles están disponibles en el sitio web del servicio www.indespa.cl
El festival Ñam patrocinado por INDESPA, convoca a más de veinte mil personas, ofreciendo distintas actividades como cocina en vivo, barras de coctelería, diversos stand de comida, música, espacios de conversación y un rincón especial para incentivar en la infancia el gusto por la mesa de Chile y sus distintos alimentos, entre otros atractivos.

CORTE SUPREMA CONDENA A EMPRESA SALMONERA POR VERTER RESIDUOS ORGÁNICOS EN MAGALLANES

