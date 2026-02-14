DÍA DE LOS ENAMORADOS: HÁBITOS SALUDABLES PARA COMPARTIR EN PAREJA QUE FORTALECEN LA RELACIÓN

Compartir hábitos saludables en el día a día va más allá de una elección práctica: es una forma de fortalecer la relación. “Cuando la pareja comparte momentos de cuidado del cuerpo y la mente, se crea un entorno de apoyo, compañerismo y motivación mutua”, señala la nutricionista y coach nutricional Fabiana Cremer, integrante del Consejo Consultivo de Nutrición de Herbalife.

En este Día de San Valentín, algunas actitudes ayudan a transformar la rutina en tiempo de calidad en pareja y a fortalecer la salud y el vínculo emocional.

Cocinar juntos

Un estudio publicado en Annals of Behavioral Medicine muestra que los hábitos de salud practicados en conjunto, incluidas las comidas, se asocian con mayor satisfacción en la relación y comportamientos más alineados entre la pareja. “Además, incluso pueden incentivar elecciones más equilibradas”, agrega la nutricionista. El momento de cocinar permite planificar menús, dividir responsabilidades y probar nuevos sabores, convirtiendo la alimentación en un acto de cuidado compartido.

Practicar ejercicio

Una investigación publicada en la revista Acta Psychologica indica que las personas que reciben incentivo, compañía o estímulo de su cónyuge o pareja tienden a ejercitarse con mayor frecuencia y durante más tiempo, además de tener más probabilidades de alcanzar las recomendaciones semanales de actividad física. Esto ocurre porque estos comportamientos crean un compromiso compartido y funcionan como incentivo mutuo. “Es aún mejor cuando la pareja comparte un deporte en común. Pero, cuando no es el caso, salir a caminar es una excelente opción para generar una comunicación más cercana.”

Compartir el desayuno

Empezar el día juntos, con una comida tranquila y equilibrada, ayuda a alinear expectativas y a reducir el estrés desde las primeras horas. Este momento favorece la cercanía y la organización de la rutina. “Además, realizar un desayuno saludable suele asociarse con una mejor calidad de la alimentación a lo largo del día”, afirma Fabiana.

Realizar actividad al aire libre

Un estudio en el área de la salud indica que las actividades recreativas compartidas exclusivamente entre la pareja se asocian con una mayor satisfacción y calidad en la relación, especialmente cuando implican tiempo de calidad y cercanía física. Aprovechar un día soleado para salir a caminar al aire libre, a solas o con las mascotas, puede convertirse en una experiencia especial para la pareja.

Crear pequeños rituales diarios

Algunos minutos de masaje, una lectura en pareja, reflexionar sobre las noticias del día, un té antes de dormir o incluso una charla cercana ayudan a mantener la conexión emocional. Estos momentos fortalecen la intimidad y funcionan como anclas de cuidado mutuo, especialmente en rutinas agitadas.

Definir objetivos de salud en común

Tener metas compartidas, como moverse más o mejorar la alimentación para reducir grasa corporal o ganar masa muscular, refuerza el sentido de compañerismo. Un estudio basado en el English Longitudinal Study of Ageing, publicado en la revista JAMA, muestra que los cambios positivos adoptados por uno de los miembros de la pareja aumentan significativamente la probabilidad de que el otro también mejore sus comportamientos de salud, haciendo que estas transformaciones sean más duraderas cuando se viven en conjunto.

