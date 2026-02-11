Punta Arenas,
11 de febrero de 2026

SOAP 2026 VUELVE A VENDERSE TRAS PUBLICACIÓN DE LEY JACINTA

Buenos días región

Marcel Bermúdez, Director de Tránsito y Transporte Público Ilustre Municipalidad

Tras la publicación en el Diario Oficial de la denominada Ley Jacinta, las compañías de seguros quedaron habilitadas para volver a comercializar el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), trámite clave para el proceso del permiso de circulación 2026 en Punta Arenas y la región de Magallanes. El tema fue abordado en el programa Buenos días región de Polar Comunicaciones por Marcel Sebastián Bermúdez Orellana, director de Tránsito y Transporte Público de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas.

La nueva normativa duplica la cobertura del seguro, lo que implica un alza en los valores respecto a años anteriores. Según explicó la autoridad, en el caso de vehículos particulares el incremento ha sido del orden de $2.000 a $3.000 pesos, situando el valor referencial entre $7.000 y $8.000. En el caso de motocicletas, el aumento es mayor debido al nivel de riesgo asociado. Los seguros adquiridos antes de la publicación de la ley mantienen las condiciones originalmente contratadas.

En Punta Arenas, el SOAP puede adquirirse de forma presencial en la Sucursal de Punta Arenas de la Mutual de Seguros de Chile u online a través de los sitios web de aseguradoras, bancos y cajas de compensación, donde el documento digital se obtiene de manera inmediata. También existe la alternativa presencial en sucursales físicas de bancos, compañías de seguros o corredores locales. Este seguro es requisito obligatorio para pagar el permiso de circulación que comienza a fines de este mes.

Para realizar el trámite online del SOAP se deben ingresar tres grupos de datos: información del vehículo (patente, dígito verificador, marca, modelo, número de motor, año, tipo de chasis y color) y antecedentes del propietario (RUT, nombre, apellido paterno y materno, correo electrónico y teléfono). Contar con esta información previamente agiliza el proceso y evita errores.

Finalmente, Bermúdez recordó en Buenos Días Región la importancia de realizar los trámites con anticipación y en regla, especialmente considerando que a fines de mes comienza el proceso masivo de permisos de circulación. Desde la Dirección de Tránsito reiteraron el llamado a revisar documentación y condiciones del vehículo para evitar contratiempos, una recomendación clave para conductores de Punta Arenas y toda la región.


Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Marcel Bermúdez, Director de Tránsito y Transporte Público Ilustre Municipalidad

SOAP 2026 VUELVE A VENDERSE TRAS PUBLICACIÓN DE LEY JACINTA

Base Naval Arturo Prat

CON VIENTO DE MÁS DE 120 KM/H Y -30°C DE SENSACIÓN TÉRMICA: ASÍ SE VIVE UN VERANO EN LA ANTÁRTICA

Trinidad Amezaga, Jefa de tienda Mercado Blumar

PUNTA ARENAS SE PREPARA PARA UNA NUEVA EDICIÓN DEL "CHAPUZÓN KIDS"