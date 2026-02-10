CONDUCCIÓN CON ALCOHOL Y OTRAS DROGAS: SENDA IDENTIFICA PERFILES DE AUTOMOVILISTAS DE 2025

Más de 2.700 automovilistas fueron detectados conduciendo con presencia de alcohol o de otras drogas en controles Tolerancia Cero a nivel nacional durante 2025, y los resultados confirman que el riesgo vial asociado al consumo se expresa de manera distinta según edad y tipo de sustancia.

En 2025, el programa Tolerancia Cero realizó 1.176 servicios operativos en apoyo a los controles realizados por Carabineros de Chile, con el objetivo de fortalecer la fiscalización de la conducción bajo el consumo de alcohol y otras drogas.

En este marco, se controló a un total de 113.234 automovilistas, de los cuales 2.748 registraron resultado positivo a alcohol o a otras drogas, lo que representa un 2,43% del total de personas fiscalizadas.

Del total de controles realizados, 108.361 correspondieron a alcotest, con una positividad de 1,14%, y 4.873 a narcotest, con una positividad de 31,05% en la detección de otras drogas.

“Estos resultados nos permiten comprender mejor cómo se expresan hoy los riesgos en la conducción asociados al consumo de alcohol y otras drogas. Vemos que no existe un solo perfil de automovilista, y que la edad y el tipo de sustancia marcan diferencias relevantes”, destacó la directora de SENDA, Natalia Riffo.

Alcohol

En términos de perfiles, la conducción con presencia de alcohol se concentra principalmente en hombres entre 30 y 49 años. En cambio, en la conducción con presencia de otras drogas, el perfil se concentra mayoritariamente en jóvenes menores de 29 años, también con una marcada predominancia masculina.

Durante 2025 se registraron 1.235 automovilistas con resultado positivo, de los cuales 90,9% corresponde a hombres. La mayor concentración se observa entre los 30 y 39 años (32,1%) y los 40 y 49 años (25,0%). En mujeres, que representan el 9,1% de los casos, la detección se concentra en los mismos tramos etarios.

Otras drogas

En la detección de otras drogas, se registraron 1.513 automovilistas con posible presencia, de los cuales el 96,0% corresponde a hombres. En este grupo, 41,6% corresponde a menores de 29 años y 36,0% a personas entre 30 y 39 años.

En las mujeres, que representan el 4,0% de los casos, la detección se concentra también en población joven.

Respecto de las sustancias detectadas en los controles narcotest realizados durante 2025, el patrón se concentra principalmente en cannabis (67,3%) y cocaína (46,3%), seguidas por anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos. Es importante precisar que una misma persona puede presentar más de una sustancia detectada.

El programa Tolerancia Cero de SENDA tiene como propósito contribuir a la prevención de siniestros de tránsito asociados al consumo de alcohol y otras drogas, mediante el apoyo a Carabineros en controles preventivos de alcotest y narcotest.

En este marco, SENDA dispone de una ambulancia habilitada para la toma de muestras de sangre en el mismo lugar del control, en aquellos casos en que el alcotest o el narcotest marque posible presencia de alguna sustancia. Esta medida permite agilizar el procedimiento, reducir la carga sobre los servicios de urgencia y facilitar que Carabineros mantenga la continuidad del punto de fiscalización.









