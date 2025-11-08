SENDA PRESENTA RESULTADOS DEL TERCER ESTUDIO DE CONSUMO DE DROGAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) dio a conocer los resultados del Tercer Estudio de Consumo de Drogas en Educación Superior, que muestra un menor consumo de alcohol y marihuana entre los estudiantes, aunque con patrones de mayor intensidad de uso.

El estudio —realizado entre el 15 de mayo y el 27 de julio de 2025— se aplicó a 28.362 estudiantes de 66 instituciones de educación superior en las 16 regiones del país, mediante una encuesta online anónima gestionada por el Observatorio Chileno de Drogas de SENDA.

La prevalencia de consumo de alcohol durante el último mes fue de 42,3%. Sin embargo, el 60,9% de quienes bebieron en ese período declara haberse embriagado al menos una vez, lo que refleja patrones de consumo intenso y potencialmente riesgosos.

En el caso de la marihuana, el 23,0% de los estudiantes declara haberla consumido durante el último año (31,6% en 2021), y el 14,0% durante el último mes. Dentro de este último grupo, 6,6% del total de estudiantes la utilizó diez o más días durante ese período, lo que también apunta a consumos más intensos.

