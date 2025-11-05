DIPUTADO MATHESON LLAMA A QUE SE INSTALEN SCANNERS EN PASOS FRONTERIZOS Y PUERTOS DE MAGALLANES

Luego que la Policía de Investigaciones (PDI) informara que ha sacado de circulación 5.500 dosis de drogas en la región de Magallanes, el diputado Christian Matheson hizo un llamado al gobierno a instalar de manera urgente, scanners corporales en los distintos pasos fronterizos, puertos, aeropuertos y aeródromos de la región, debido al significativo aumento de incautación de drogas de distinto tipo en el territorio.





Junto a lo anterior, el legislador también pidió que se aumente la dotación de canes especialmente entrenados para encontrar drogas que vienen ocultas en personas que ingresan a la región, como así también en su equipaje.





"Cada vez se ha hecho más frecuente la internación de estupefacientes a Magallanes, debido al escaso control que existe en materia procedimientos contra el tráfico de drogas, por lo que se hace urgente que se implementen todas las herramientas tecnológicas que permitan detectar el ingreso de estas sustancias a la región", apuntó Matheson.





El parlamentario recordó que este año "el Director de Aduanas comprometió la compra de tres scanners portátiles con recursos del FNDR, pero no tenemos conocimientos si eso se hizo efectivo, pero además si así fuera, resultan completamente insuficiente para la región, si consideramos que existen seis pasos fronterizos, tres puertos, un aeropuerto y dos aeródromos que reciben naves nacionales e internacionales".





Por ello, el diputado magallánico fue enfático en señalar "deben destinarse recursos que permitan contar con personal especializado, la tecnología y canes entrenados que posibiliten la detección de droga que se intente ingresar a la región".





"El combate contra el tráfico de drogas es un tema que el gobierno se debe tomar en serio, estableciendo controles permanentes en los distintos pasos habilitados de nuestro territorio, en lugar de realizar operativos aleatorios, que no permiten tener un control acabado de la situación", cerró el diputado Matheson.

