SLEP MAGALLANES SUSPENDE CLASES EN PUNTA ARENAS Y PUERTO NATALES POR EMERGENCIA EN GASODUCTO

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes informó la suspensión de clases en los establecimientos educacionales de Punta Arenas y Puerto Natales para este viernes 19 de diciembre, a raíz de la emergencia en ducto de transporte de gas de la empresa ENAP en Posesión (que ya fue controlado).

Esta decisión se tomó de manera preventiva, con el objetivo de proteger la seguridad de estudiantes, docentes, asistentes de la educación y equipos directivos, mientras se evalúa la magnitud de la contingencia y se avanza en su resolución.

Asimismo, el SLEP aclaró que la medida no incluye a los jardines infantiles bajo su administración ni Junji, los cuales mantienen sus actividades con normalidad, ya que no presentan afectación por la interrupción del suministro energético.

Finalmente, desde el Servicio Local de Educación Pública indicaron que cualquier novedad respecto a la reposición del servicio o eventuales cambios en la medida será informada oportunamente a través de sus canales oficiales, llamando a la comunidad educativa a mantenerse informada.