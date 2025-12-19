Punta Arenas,
19 de diciembre de 2025

SLEP MAGALLANES SUSPENDE CLASES EN PUNTA ARENAS Y PUERTO NATALES POR EMERGENCIA EN GASODUCTO

​Debido a una emergencia en ducto de gas de ENAP, el SLEP Magallanes anunció la suspensión de clases en establecimientos de Punta Arenas y Puerto Natales preventivo para resguardar a la comunidad educativa.

COLEGIOS-740x430

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes informó la suspensión de clases en los establecimientos educacionales de Punta Arenas y Puerto Natales para este viernes 19 de diciembre, a raíz de la emergencia en ducto de transporte de gas de la empresa ENAP en Posesión (que ya fue controlado).

Esta decisión se tomó de manera preventiva, con el objetivo de proteger la seguridad de estudiantes, docentes, asistentes de la educación y equipos directivos, mientras se evalúa la magnitud de la contingencia y se avanza en su resolución.

Asimismo, el SLEP aclaró que la medida no incluye a los jardines infantiles bajo su administración ni Junji, los cuales mantienen sus actividades con normalidad, ya que no presentan afectación por la interrupción del suministro energético.

Finalmente, desde el Servicio Local de Educación Pública indicaron que cualquier novedad respecto a la reposición del servicio o eventuales cambios en la medida será informada oportunamente a través de sus canales oficiales, llamando a la comunidad educativa a mantenerse informada.

AUTORIDADES ASEGURAN SUMINISTRO DE GAS RESIDENCIAL TRAS CONTINGENCIA OPERATIVA EN POSESIÓN ENAP MAGALLANES

ALCALDE DE PUNTA ARENAS Y PRESIDENTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO REFUERZAN AGENDA CONJUNTA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

DIPUTADA POR MAGALLANES JAVIERA MORALES ANALIZA FIN DE LA TOMA DE LA UMAG Y ROL OPOSITOR TRAS ELECCIONES PRESIDENCIALES "UNA OPOSICIÓN COLABORATIVA Y VIGILANTE”

PRODUCCIÓN DE GAS, NUEVAS INVERSIONES Y ENERGÍAS LIMPIAS MARCAN EL PRESENTE DE ENAP MAGALLANES