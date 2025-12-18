IMPULSO SIN PRECEDENTES A LA SALUD EN MAGALLANES TRAS ADENDA AL CONVENIO DE PROGRAMACIÓN

​La ratificación a la adenda del Convenio Programación GORE – MINSAL 2021-2030 por parte de los consejeros regionales, involucra avanzar en mejor calidad de atención de salud en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, beneficiando directamente a los usuarios/as de la Red Pública de Salud.



La iniciativa, que da continuidad al trabajo desarrollado desde el año 2010 entre el Gobierno Regional de Magallanes y el Ministerio de Salud, considera la ejecución de 30 iniciativas y la formación y capacitación de médicos especialistas y profesionales al año 2030, con una inversión histórica de más de 319 mil millones de pesos, con financiamiento compartido de un 73% del MINSAL, equivalente a M$233.272.316 y un 27% de Gobierno Regional a través del FNDR, es decir M$ 86.510.547.



Al respecto, la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez González, destacó lo fundamental que ha sido el convenio para el desarrollo de la salud pública de Magallanes, destacando el espíritu de colaboración que existe entre el Servicio de Salud, Ministerio, Consejo Regional y Gobierno Regional.



“Como Servicio de Salud y sector salud, estamos muy agradecidos de la aprobación de la nueva adenda del Convenio de Programación, que extiende el convenio original desde el año 2026 al 2030; esto nos permitirá como sector, seguir avanzando en iniciativas de infraestructura, equipamiento y también formación de especialistas. Esto involucra un avance muy importante, por lo que agradecemos las voluntades de Gobierno Regional y la aprobación de los consejeros, ya que esto no solo beneficiará a la población de Punta Arenas, sino también a la población del resto de las provincias donde nos emplazamos con establecimientos de salud de nuestra Red Asistencial”, indicó la autoridad.



Consultada sobre las iniciativas involucradas en la adenda, Verónica Yáñez, destacó la trascendencia de todas las iniciativas consideradas. “Hay proyectos que particularmente tienen beneficios territoriales, como por ejemplo diálisis en Porvenir; también hay otros proyectos que son de gran relevancia, considerando el enfoque que como sector público queremos dar para beneficiar a nuestros usuarios y usuarias, como por ejemplo el gran proyecto de Salud Mental y Geriatría, cuyo financiamiento será garantizado a través del Ministerio de Salud y, otros proyectos impulsados como los COSAM, sabiendo que existe una gran demanda en atenciones de salud mental. La verdad que todos los proyectos revisten relevancia, pero, además hemos dado un enfoque asistencial a través de la incorporación de la formación de especialistas, no tan solo dentro de las especialidades médicas, sino también capacitación de especialidad a profesionales no médicos”, comentó la gestora de la Red Asistencial de Magallanes.



Finalmente, la directora de servicio, reiteró su agradecimiento, destacando en trabajo desarrollado en conjunto. “Agradecemos las voluntades y el trabajo conjunto que hemos venido realizando estratégicamente con el Gobierno Regional para dar mejor salud a todos los magallánicos y magallánica”, puntualizó.



Recordar que, en enero del año 2010 MINSAL y GORE Magallanes, acordaron suscribir el Convenio de Programación denominado “Plan de Desarrollo de la Red Asistencial para la Región de Magallanes y Antártica Chilena”, con vigencia hasta el año 2016, suscribiéndose con posterioridad nuevas adendas y convenios para fortalecer la salud en Magallanes.



