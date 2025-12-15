CHILE IMPULSA INVESTIGACIÓN PIONERA SOBRE RIESGOS EMERGENTES DE PATÓGENOS Y CONTAMINANTES EN LA ANTÁRTICA

​La ciencia polar chilena avanza con fuerza gracias a la adjudicación del proyecto "Riesgos emergentes en la Antártica y la Región Subantártica: Evaluación de Patógenos y Contaminantes en la Fauna Silvestre mediante Vigilancia Activa" (ATE250053), del Concurso de Anillos de Investigación en Áreas Temáticas Específicas 2025 de la ANID, una iniciativa de alto impacto que busca comprender cómo patógenos emergentes (virus, bacterias y resistencia antimicrobiana) y contaminantes ambientales como dioxinas, PCB y microplásticos están afectando a ecosistemas antárticos y subantárticos que hasta hace poco se consideraban prácticamente aislados.



​Este proyecto obtuvo un financiamiento total de 660 millones de pesos en tres años y será liderado por el Dr. Víctor Neira Ramírez, de la Universidad de Chile, y el Instituto Antártico Chileno (INACH) participa como institución asociada a través del biólogo Marcelo González. "La Antártica y la región subantártica son ecosistemas únicos y extremadamente sensibles al cambio global, verdaderos centinelas del planeta", explica Neira. El aumento de las temperaturas, el deshielo y la intensificación de las actividades humanas podrían incrementar la introducción y diseminación de microorganismos exóticos y contaminantes persistentes, afectando a especies clave y alterando equilibrios ecológicos esenciales.



​El proyecto realizará campañas de muestreo en terreno en la Antártica y en Magallanes, recolectando muestras de aves marinas, pingüinos y mamíferos marinos para identificar patógenos emergentes y contaminantes de preocupación ambiental. El análisis se realizará mediante tecnologías avanzadas de biología molecular, genómica y ecotoxicología, integrando los datos con modelos predictivos que permitirán anticipar escenarios de riesgo y orientar medidas de prevención.



​"Este proyecto combina vigilancia activa de fauna con herramientas de secuenciación, genómica y modelamiento, lo que nos permitirá caracterizar patógenos emergentes y contaminantes con un nivel de resolución sin precedentes", agrega Neira.



​La participación del INACH es esencial para el desarrollo del componente logístico y científico del proyecto. La experiencia acumulada por el Instituto en protocolos de bioseguridad, monitoreo ambiental y campañas en terreno permite asegurar la calidad de las muestras y la continuidad de las series de vigilancia.



​"INACH ha sido responsable de generar y validar los protocolos de bioseguridad para la gripe aviar en la Antártica desde 2023 y esa experiencia es clave para abordar los riesgos emergentes en un continente tan sensible", señala Marcelo González, del INACH. "La conexión entre contaminantes como los microplásticos y su capacidad de transportar virus y bacterias patógenas, incluso SARS-CoV-2, es un aspecto fundamental de esta investigación, porque nos permite evaluar la existencia de reservorios de patógenos en partículas que ya están interactuando con la fauna antártica. Este proyecto fortalecerá la capacidad científica del país y aportará evidencia para la gobernanza antártica en temas críticos para Chile".



​Los contaminantes serán analizados en el laboratorio Farmavet de FAVET–U. de Chile, referente internacional en toxicología ambiental, mientras que los modelos incorporarán información climática, ecológica y biológica para proyectar el impacto futuro de estos riesgos.



​La iniciativa adopta el enfoque One Health, promoviendo el trabajo interdisciplinario entre salud, ecología, biología, veterinaria y ciencias ambientales. Además, contempla la formación de jóvenes investigadoras e investigadores, actividades educativas para establecimientos escolares y la difusión de resultados a instituciones públicas y comunidades del ecosistema polar.



​Con este proyecto, Chile fortalece su liderazgo en ciencia polar y contribuye a la protección de la biodiversidad y la salud de los ecosistemas antárticos y subantárticos en un escenario global de cambio acelerado.



​El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).​

