SEREMI DE GOBIERNO ANDRO MIMICA DESTACA NORMALIDAD EN EL INICIO DE LA JORNADA ELECTORAL EN MAGALLANES

Esta mañana, en el marco de la cobertura de la segunda vuelta presidencial realizada por Polar Comunicaciones, el Seremi de Gobierno de Magallanes, Andro Mimica Guerrero, informó sobre el desarrollo de la jornada electoral en la región, calificando el proceso como “un día importantísimo para nuestra región y nuestro país”.

La autoridad señaló que, desde muy temprano, las mesas receptoras de sufragios comenzaron a instalarse con normalidad, destacando que “muy temprano por la mañana las mesas comenzaron a instalarse y están todas las mesas funcionando a nivel regional”, lo que permite un adecuado desarrollo del proceso democrático.

Respecto a algunas dificultades registradas en establecimientos educacionales relacionadas con la calefacción, el seremi indicó que se tomarán las medidas correspondientes. “Vamos a comunicarnos con el director del SLEP para saber qué ocurrió; siempre pueden haber complejidades de último momento que no estaban previstas”, señaló, subrayando que se está trabajando para resolver cualquier inconveniente que pueda afectar a votantes y vocales de mesa.

Asimismo, Andro Mimica hizo un llamado a la ciudadanía a informarse oportunamente, recordando que “quienes tengan dudas pueden ingresar a servel.cl para encontrar su mesa y establecimiento de votación”.

Finalmente, el Seremi de Gobierno expresó su confianza en el desarrollo del proceso electoral, señalando que “esperamos que estas elecciones se lleven de muy buena forma”, reforzando la importancia de la participación ciudadana y el respeto por la democracia durante esta jornada clave para el país.

