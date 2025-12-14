SE REPITEN VOCALES: QUIENES NO SE PRESENTEN ARRIESGAN MULTA DE HASTA $554.120

Este domingo se repiten los vocales de mesa del 16 de noviembre. El total de vocales de mesa designados para las elecciones de 2025 es de 203.646. De estos, 202.365 operarán en Chile y 1.281 en el extranjero.

Si no se presentan se arriesgan a la sanción establecida por ley, una multa que va de 2 a 8 UTM (138.500 a 554.120 pesos aproximadamente).

Como en otras elecciones, se pagará un bono equivalente a dos tercios de unidad de fomento por cada acto electoral en el que participen. La segunda vuelta se considerará, para estos efectos, como otro acto electoral.

Este bono se pagará por la Tesorería General de la República. Los vocales recibirán su retribución mediante:

Depósito en cuenta bancaria, para quienes completaron el formulario respectivo con sus datos bancarios el día de la elección.

Pago directo en cajas de BancoEstado o ServiEstado, presentando el carnet de identidad, para quienes no inscribieron cuenta bancaria.

Fuente: radio.uchile.cl



