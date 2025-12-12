GUÍA FÁCIL PARA VOTAR EN LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL Y CÓMO ES EL FACSÍMIL DE VOTO

La segunda vuelta presidencial en Chile se realizará el domingo 14 de diciembre de 2025, entre los dos candidatos que obtuvieron más votos en la primera votación: José Antonio Kast y Jeannette Jara.

En esta etapa el voto es obligatorio para los inscritos en el padrón electoral, y se emplea el mismo registro y locales de votación que en la primera vuelta.

Para ejercer tu derecho a sufragio debes presentarte en tu mesa de votación entre las 08:00 y las 18:00 horas. Lleva tu cédula de identidad o pasaporte, válidos incluso si están vencidos hasta 12 meses antes de la elección (es decir, desde diciembre de 2024).

La papeleta en esta segunda vuelta es única y simple: contiene solo las dos candidaturas que compiten en el balotaje, con sus números y orden definidos por el Servicio Electoral. Para que sea válido debes marcar claramente una sola preferencia dentro de la línea delante del nombre correspondiente.



Toda la información sobre local de votación, número de mesa y tu situación en el padrón electoral puede consultarse antes de la jornada en el portal http://consulta.servel.cl/.

También puedes revisar si fuiste designado como vocal de mesa, función que es obligatoria para quienes ya cumplieron ese rol en la primera vuelta. Según aclaran desde el Servel, el día sábado 13 de noviembre NO habrá constitución de mesas, los vocales están convocados por ley solamente el día domingo ya que corresponde al mismo proceso electoral por ser segunda vuelta.

La campaña Chile Vota Informado 2025, liderada por el Gobierno y el Servel, recuerda a los ciudadanos la importancia de participar informados, conocer la forma de sufragar y llegar con tiempo suficiente a su local de votación. Este llamado busca que el proceso sea ordenado, transparente y expedito en toda la región y el país.

