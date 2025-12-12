Punta Arenas,
12 de diciembre de 2025

GUÍA FÁCIL PARA VOTAR EN LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL Y CÓMO ES EL FACSÍMIL DE VOTO

​Todo lo que debes saber para votar en la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre: quiénes pueden votar, documentos válidos, cómo es la papeleta y dónde consultar tus datos electorales.

votos

La segunda vuelta presidencial en Chile se realizará el domingo 14 de diciembre de 2025, entre los dos candidatos que obtuvieron más votos en la primera votación: José Antonio Kast y Jeannette Jara.

En esta etapa el voto es obligatorio para los inscritos en el padrón electoral, y se emplea el mismo registro y locales de votación que en la primera vuelta. 

Para ejercer tu derecho a sufragio debes presentarte en tu mesa de votación entre las 08:00 y las 18:00 horas. Lleva tu cédula de identidad o pasaporte, válidos incluso si están vencidos hasta 12 meses antes de la elección (es decir, desde diciembre de 2024).

La papeleta en esta segunda vuelta es única y simple: contiene solo las dos candidaturas que compiten en el balotaje, con sus números y orden definidos por el Servicio Electoral. Para que sea válido debes marcar claramente una sola preferencia dentro de la línea delante del nombre correspondiente.




Toda la información sobre local de votación, número de mesa y tu situación en el padrón electoral puede consultarse antes de la jornada en el portal http://consulta.servel.cl/

También puedes revisar si fuiste designado como vocal de mesa, función que es obligatoria para quienes ya cumplieron ese rol en la primera vuelta. Según aclaran desde el Servel, el día sábado 13 de noviembre NO habrá constitución de mesas, los vocales están convocados por ley solamente el día domingo ya que corresponde al mismo proceso electoral por ser segunda vuelta. 

La campaña Chile Vota Informado 2025, liderada por el Gobierno y el Servel, recuerda a los ciudadanos la importancia de participar informados, conocer la forma de sufragar y llegar con tiempo suficiente a su local de votación. Este llamado busca que el proceso sea ordenado, transparente y expedito en toda la región y el país.


TRANSPORTE GRATUITO PARA LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

SERNAGEOMIN Y GOBIERNO REGIONAL COORDINAN PROYECTOS CLAVE PARA FORTALECER LA SEGURIDAD GEOLÓGICA EN MAGALLANES

​Preparan expedición para iniciar monitoreo del volcán Burney en Magallanes

​Preparan expedición para iniciar monitoreo del volcán Burney en Magallanes

AUTORIDADES DE GOBIERNO DIFUNDEN MEDIDAS DE INCLUSIÓN PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

SERNAGEOMIN Y GOBIERNO REGIONAL COORDINAN PROYECTOS CLAVE PARA FORTALECER LA SEGURIDAD GEOLÓGICA EN MAGALLANES

REALIZAN EMOTIVA JORNADA DE MEMORIA Y HOMENAJE POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADIO FISCAL

PLAZA DE ARMAS SERÁ ESCENARIO DEL CIERRE DE LA CAMPAÑA "#MAGALLANESSINDISCRIMINACIÓN" ESTE 12 DE DICIEMBRE EN PUNTA ARENAS