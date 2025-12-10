CONVENIO FIRMADO ENTRE EL MINCIENCIA Y EL CRUCH BUSCA INCORPORAR EN LAS CARRERAS DE PEDAGOGÍA FORMACIÓN EN IA

El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y el Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), firmaron un convenio destinado a impulsar la incorporación de contenidos y competencias en inteligencia artificial (IA) en la formación inicial de las y los futuros profesores.

El acuerdo, en el que también participarán el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) y la Fundación Kodea, pondrá en marcha Futuros Docentes, un programa de cuatro años (2026–2029) que escala a nivel nacional el piloto "Impulsemos la Educación del Futuro Juntos", que fue ejecutado por la Universidad de Concepción y en el que participaron 600 estudiantes de Pedagogía de cuatro universidades del país, y que evidenció mejoras significativas en las competencias pedagógicas, digitales y éticas de las y los participantes.

La expansión de esta iniciativa busca que las universidades del CRUCH integren de manera progresiva herramientas y conocimientos en IA dentro de las carreras formadoras de docentes, en coherencia con los estándares de calidad y los procesos de actualización curricular del sistema de educación superior.

"Uno de los ejes centrales para avanzar en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial es aumentar la capacidad de adopción de estas tecnologías y eso requiere un proceso amplio de alfabetización y formación. Existen instituciones que pueden jugar un rol decisivo en anticipar esta respuesta como son las universidades del Consejo de Rectores, que reúnen más de 26 facultades de educación", dijo el ministro de Ciencia, Aldo Valle.

La iniciativa funcionará con un modelo Train the Trainers, donde el CENIA y la Fundación Kodea formarán a académicos que replicarán el curso en sus universidades. El plan considera capacitar cada año a 75 docentes, lo que podría impactar a más de 3.300 estudiantes de Pedagogía a nivel nacional. El objetivo es que en cuatro años las instituciones cuenten con capacidades autónomas para enseñar IA e integrarla en sus mallas y procesos de acreditación.

"El principal objetivo es formar a docentes en el uso ético y responsable de la inteligencia artificial; para ello, el programa contempla formación especializada, acompañamiento técnico, mentorías y un kit digital con material pedagógico actualizable, los que permitirán avanzar hacia la autonomía institucional en la enseñanza de esta temática, y espero que la Universidad de Magallanes -como miembro del CRUCH- pueda llegar a potenciar la formación de las y los estudiantes de las 9 carreras de Pedagogía que imparte, porque esperamos que la IA se use como herramienta de apoyo en todos los ámbitos de formación", así lo indicó Verónica Vallejos, seremi de Ciencia.

La autoridad regional agregó que el MinCiencia "liderará la coordinación general del programa, asegurando su coherencia con el Plan Nacional de IA. Además, facilitará la vinculación entre el ecosistema de innovación, universidades y centros de investigación, apoyando también la sistematización de resultados y la elaboración de insumos técnicos y de política pública".