SEREMI DE CIENCIA INVITA A PARTICIPAR EN DIÁLOGO SOBRE EL FUTURO DE FONDECYT

Con más de cuarenta años de trayectoria impulsando la investigación en Chile, el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt) inició un inédito proceso de diálogo a nivel nacional.

El puntapié inicial se dio el 23 de septiembre con el seminario internacional "Horizontes y Perspectivas del programa Fondecyt", donde integrantes del Consejo Asesor Ministerial, junto a expertas y expertos, discutieron sobre cómo los países están abordando las oportunidades para fomentar la investigación científica.

"Este proceso no busca reinventar ni sustituir al Fondecyt. Por el contrario, lo que queremos es honrar su esencia, cuidando sus fortalezas, recogiendo aprendizajes, y adaptándolo a las nuevas exigencias del conocimiento y del país", afirmó el ministro de Ciencia, Aldo Valle.

En la región este diálogo se realizará el 4 de noviembre a partir de las 14 horas, en el CADI-UMAG (Av. Los Flamencos 01364), donde académicos e investigadores abordarán cómo este instrumento debe responder a los cambios y desafíos que enfrenta la región y el país.

"Este programa pertenece a la comunidad científica chilena, y su evolución debe reflejar los aprendizajes de quienes lo han hecho crecer. En nuestra región, además, es el principal instrumento que ha permitido avanzar en conocimientos territoriales desde 1982. Invitamos a todos y todas quienes realizan, o han realizado ciencia con Fondecyt, a sumarse a este ejercicio colectivo y así aportar a construir un instrumento más robusto, justo y pertinente para cada uno de los territorios", indicó la seremi de Ciencia, Verónica Vallejos.

La idea de realizar estos encuentros surgió del Consejo Asesor Ministerial, el cual está integrado por destacados investigadores e investigadoras de todo el país y múltiples áreas del saber, quienes recomendaron al Ministerio de Ciencia y a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), revisar los instrumentos que apoyan el desarrollo científico, partiendo por Fondecyt, la herramienta más representativa y transversal del sistema.

Conversaciones en todo Chile

Los diálogos sobre el futuro del programa están organizados en seis etapas, con instancias presenciales y virtuales que buscan maximizar la participación en ellos. Investigadores e investigadoras consolidadas y emergentes, quienes administran el programa y otros actores relevantes del ecosistema serán convocados para aportar con sus visiones y experiencias.

Los consensos alcanzados -que se están realizando con el respaldo del MinCiencia y la ANID, garantizando la implementación de las propuestas que surjan- no sólo orientarán el futuro de Fondecyt, sino que también nutrirán la Estrategia Nacional de CTCI 2026, buscando trascender gestiones de administraciones específicas.

A lo largo de su historia, Fondecyt ha financiado más de 20 mil proyectos y fortalecido a la comunidad científica chilena, la misma que hoy participa en este proceso de reflexión para potenciar sus virtudes y ajustar sus mecanismos.

"El Fondecyt se ha constituido en la piedra angular de la ciencia en Chile. Es el primer instrumento creado desde el Estado para el desarrollo de la investigación y que ha nutrido de manera indiscutible, el conocimiento generado en nuestro país. Abrir el diálogo y revisarlo desde y para la comunidad científica, busca hacerlo conversar con los tiempos y fortalecerlo", enfatizó la directora nacional de ANID, Alejandra Pizarro.

Se espera que las conclusiones recogidas en los diálogos permitan actualizar y perfeccionar los mecanismos del Fondo, manteniendo intacta su esencia, que es y ha sido siempre impulsar la investigación de excelencia en beneficio del país.

Quienes quieran ser parte de estas actividades pueden inscribirse en el sitio web del ministerio de Ciencia, en minciencia.gob.cl, en el banner de Diálogos Participativos.

