NIÑAS Y NIÑOS DE PUERTO EDÉN APRENDEN SOBRE ESCALADA Y ESPELEOLOGÍA

​La comunidad educativa de la Escuela Profesor Miguel Montecinos de Puerto Edén tuvo una semana con mucha actividad al aire libre en una nueva versión del proyecto “Cuerdas y más”, desarrollado por la Asociación Espeleológica de Patagonia.



Desde el año 2019, los especialistas de esta entidad dedicada al estudio de las espectaculares cavernas de la zona, dedican parte de su tiempo a enseñar a las niñas y niños de la escuela diversas técnicas como la escalada y primeros auxilios, además de fomentar el conocimiento y cuidado de su entorno natural.



“Las actividades suelen desarrollarse al aire libre y se articulan en torno al objetivo de dar a conocer Puerto Edén a otros niños y niñas. En este sentido, se realizan actividades con cuerdas en entornos naturales o usando las infraestructuras de Puerto Edén, salidas de observación del entorno para agudizar sentidos y comprender nuestra relación con la naturaleza, acampada en Jetarkte y talleres de primeros auxilios e idioma francés”, explican desde el establecimiento.



Las actividades en terreno tienen su correspondencia en el aula donde los estudiantes crean mapas, folletos y otros elementos en los que aplican lo que aprenden.



Este año, además, la comunidad escolar tuvo un contacto por video conferencia con una escuela de Francia con la que los niños y niñas de Puerto Edén mantienen un intercambio por mail y carta postal desde el 2021. En esta ocasión, las mejoras de la conectividad digital en la escuela permitieron mantener la conversación on line.





