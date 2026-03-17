FUNDACIÓN REFORESTEMOS ABRE CONVOCATORIA PARA RESTAURAR BOSQUE NATIVO ENTRE MAULE Y MAGALLANES

La Fundación Reforestemos abrió su quinta convocatoria para apoyar a medianos y pequeños propietarios rurales, entre las regiones del Maule y Magallanes, con proyectos de restauración de bosque nativo en terrenos privados. La iniciativa busca financiar y asesorar propuestas de restauración ecológica, con foco en la recuperación de ecosistemas y el fortalecimiento de acciones de conservación en el territorio.



El llamado considera dos modalidades principales, cada una con requisitos específicos de superficie y condiciones de implementación. En ambos casos, la postulación apunta a proyectos evaluados por criterios técnicos, viabilidad ecológica y compromiso de conservación.



La organización recalcó que el objetivo es impulsar iniciativas que se sostengan en el tiempo. En esa línea, la participación de quienes viven y trabajan en los predios es considerada una pieza relevante para asegurar continuidad en las acciones de restauración.

La convocatoria se mantendrá disponible durante las próximas semanas, periodo en el que las y los propietarios podrán revisar requisitos, completar el formulario e ingresar sus antecedentes en línea.

Dos líneas de apoyo

La primera modalidad está orientada a predios que cuenten con al menos tres hectáreas disponibles y que, además, tengan la capacidad técnica para realizar una plantación de seis mil árboles nativos. Esta línea exige operar bajo la legislación forestal vigente, incorporando criterios de cumplimiento normativo en el desarrollo del proyecto.

La segunda opción está dirigida a propiedades amparadas por el Derecho Real de Conservación (DRC). En este caso, se requiere contar con más de cinco hectáreas destinadas a resguardar la biodiversidad y fomentar impactos socioambientales positivos, alineando la intervención con objetivos de conservación de largo plazo.

Suzanne Wylie, directora ejecutiva de Fundación Reforestemos, subrayó la importancia de involucrar a las comunidades locales en este tipo de iniciativas. La fundación plantea que integrar a habitantes y actores del territorio contribuye al compromiso con el cuidado del bosque nativo y a la continuidad ecológica de los proyectos.

Postulación y evaluación

Las personas interesadas pueden revisar los requisitos y completar el formulario en el sitio web de la organización, a través del enlace: https://reforestemos.org/nuestro-proyecto/programa-reforestacion-privados/​

La evaluación de las propuestas considerará criterios técnicos, la viabilidad ecológica de la intervención y el nivel de compromiso de conservación asociado a cada predio, elementos que definirán la selección de los proyectos que recibirán apoyo durante esta etapa.

Fuente: miradasurtv.cl



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