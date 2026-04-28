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28 de abril de 2026

TRADICIÓN Y GOLF EN EL 44° TORNEO "GLORIAS NAVALES" 2026

El certamen dio inicio formal a las celebraciones del Mes del Mar en Punta Arenas, reuniendo a participantes nacionales e internacionales en el Club Naval de Campo Río de los Ciervos.

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Con óptimas condiciones meteorológicas y el simbólico cañonazo de largada, 32 participantes tomaron los fairways del Club Naval de Campo Río de los Ciervos para disputar la 44° edición del Torneo de Golf "Glorias Navales", organizado por el Magallanes Golf Club y la Tercera Zona Naval.

La competencia, que marca el inicio formal de las celebraciones del Mes del Mar 2026 en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, reunió a jugadores de diversas categorías en un ambiente de sana camaradería. Destacó la presencia de participantes provenientes desde Argentina, quienes acompañaron la conmemoración de las Glorias Navales en la capital austral.

El coordinador de la actividad, Capitán de Fragata Benjamín Paredes, Comandante del Grupo Aeronaval Sur, destacó que el torneo busca fortalecer el vínculo de la ciudadanía con el mar y asentar las bases de la conciencia marítima en la comunidad. "Un día magallánico puro", con cielo despejado pero marcado por la escarcha y el frío característico de la región, puso a prueba la preparación y resistencia de los competidores a lo largo de una jornada de aproximadamente cinco horas en cancha", señaló.

La ceremonia de premiación contó con la presencia del Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Juan Soto Herrera, y la totalidad de los participantes. Los ganadores fueron:

Ganador del Torneo: Sebastián Vargas

Premios Especiales Long Drive: Carlos Rojas | Best Approach: Sebastián Vargas | Best Line: Octavio Azúa

Categoría Novicios 1° Lugar: Teniente Primero Sergio Surriba

Categoría Damas 1° Lugar Neto: Adriana Baleta | 1° Lugar Gross: Patricia Gil

Categoría Senior 1° Lugar Neto: Tomás Radonich | 1° Lugar Gross: Jorge Calvo

Categoría Varones 1° Lugar Neto: Luca Spitarelli | 1° Lugar Gross: Sebastián Vargas

Categoría Armada 1° Lugar Gross: Teniente Primero Sebastián Riquelme



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