PRESIDENTE DE LA ACHM PIDE CLARIDAD AL GOBIERNO POR DEBATE SOBRE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri, manifestó su preocupación frente a las recientes declaraciones de autoridades del Gobierno en torno al financiamiento municipal, en el marco de la discusión sobre la eliminación de contribuciones y sus efectos en el Fondo Común Municipal (FCM).

El dirigente apuntó a una aparente contradicción entre lo planteado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien señaló que no corresponde intervenir en el gasto municipal, y el subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, quien vinculó el apoyo a los municipios con exigencias en materia de probidad y transparencia.

Alessandri enfatizó que es necesario contar con una postura clara y coherente desde el Ejecutivo, señalando que este tipo de diferencias genera incertidumbre en un tema clave para el funcionamiento de los municipios. En ese sentido, recalcó que avanzar en estándares de transparencia es fundamental, pero debe hacerse con reglas definidas y sin ambigüedades.

Asimismo, el presidente de la ACHM reiteró que el Fondo Común Municipal es un instrumento esencial de equidad territorial, ya que permite redistribuir recursos entre comunas y garantizar el funcionamiento de aquellas con menores ingresos. En esa línea, advirtió que cualquier medida que afecte este mecanismo impactaría directamente en la gestión local.

Desde la asociación también insistieron en que eventuales disminuciones de ingresos municipales deben ser compensadas en su totalidad, y plantearon la necesidad de avanzar en una nueva Ley de Rentas Municipales que otorgue mayor estabilidad y fortalezca la autonomía de los gobiernos locales.

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