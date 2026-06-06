Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA Cyber Day
AGUAS MAG FONDO CONCURS
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

6 de junio de 2026

MÁS DE 100 MASCOTAS FUERON ESTERILIZADAS EN NUEVA JORNADA ORGANIZADA POR LA AGRUPACIÓN UDDA

​La iniciativa se desarrolló los días 30 y 31 de mayo y busca contribuir al control de la población canina y felina.

esterilización

Más de 100 mascotas, entre perros y gatos con y sin dueño, fueron esterilizadas durante una nueva jornada organizada por la Agrupación UDDA el pasado 30 y 31 de mayo. La actividad se realizó como parte de las acciones orientadas al control de la población animal en la comuna.

La iniciativa permitió que vecinos accedieran a procedimientos veterinarios a bajo costo, una modalidad que ha generado una alta demanda a lo largo de los años debido a la necesidad de contar con alternativas accesibles para el cuidado de las mascotas.

Desde la organización destacaron que este tipo de operativos se desarrolla de manera permanente desde el año 2008, contando con la participación de médicos veterinarios provenientes de Santiago. Gracias a ello, se ha logrado mantener campañas masivas de esterilización dirigidas tanto a animales con propietario como a aquellos que se encuentran en situación de abandono.

Las jornadas de esterilización son consideradas una herramienta para reducir la sobrepoblación de perros y gatos, promoviendo además la tenencia responsable de mascotas y contribuyendo al bienestar animal en la comunidad.

OP 4

MASIVO OPERATIVO VETERINARIO CANINO MUNICIPAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

MAGALLANES CONCRETA EL PRIMER ENVÍO DE LANA OVINA CHILENA AL MERCADO DE INDIA

Leer Más

​La apertura de este nuevo destino de exportación amplía las opciones comerciales para el sector ganadero y fortalece la presencia de Chile en mercados internacionales.

​La apertura de este nuevo destino de exportación amplía las opciones comerciales para el sector ganadero y fortalece la presencia de Chile en mercados internacionales.

LANA
nuestrospodcast
esterilización

MÁS DE 100 MASCOTAS FUERON ESTERILIZADAS EN NUEVA JORNADA ORGANIZADA POR LA AGRUPACIÓN UDDA

ARCA Cyber Day
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
esterilización

MÁS DE 100 MASCOTAS FUERON ESTERILIZADAS EN NUEVA JORNADA ORGANIZADA POR LA AGRUPACIÓN UDDA

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA Cyber Day
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
Limpieza de playa en Barranco Amarillo78

REALIZAN JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN BARRANCO AMARILLO POR EL DÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Montserrat Ulloa Presidenta - Javiera Sepúlveda Secretaria Voluntarios Premiados Maira Gallardo - Erick Sandoval - Camila Rivera

VOLUNTARIADO ELIGE VIVIR BIEN, VIVE FELIZ CELEBRÓ 13 AÑOS FORTALECIENDO EL TRABAJO INTERGENERACIONAL Y EL ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS MAYORES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250