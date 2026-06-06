MÁS DE 100 MASCOTAS FUERON ESTERILIZADAS EN NUEVA JORNADA ORGANIZADA POR LA AGRUPACIÓN UDDA

Más de 100 mascotas, entre perros y gatos con y sin dueño, fueron esterilizadas durante una nueva jornada organizada por la Agrupación UDDA el pasado 30 y 31 de mayo. La actividad se realizó como parte de las acciones orientadas al control de la población animal en la comuna.

La iniciativa permitió que vecinos accedieran a procedimientos veterinarios a bajo costo, una modalidad que ha generado una alta demanda a lo largo de los años debido a la necesidad de contar con alternativas accesibles para el cuidado de las mascotas.

Desde la organización destacaron que este tipo de operativos se desarrolla de manera permanente desde el año 2008, contando con la participación de médicos veterinarios provenientes de Santiago. Gracias a ello, se ha logrado mantener campañas masivas de esterilización dirigidas tanto a animales con propietario como a aquellos que se encuentran en situación de abandono.

Las jornadas de esterilización son consideradas una herramienta para reducir la sobrepoblación de perros y gatos, promoviendo además la tenencia responsable de mascotas y contribuyendo al bienestar animal en la comunidad.