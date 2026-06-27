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27 de junio de 2026

AGRUPACIÓN KILÓMETRO 100 SENTIMIENTO CAMPERO PREPARA SU REGRESO AL CARNAVAL DE INVIERNO DE PUNTA ARENAS CON MÁS DE 60 BAILARINAS

Patagonia Rural

PATAGONIA RURAL

A pocos días de una nueva edición del Carnaval de Invierno de Punta Arenas, la agrupación Kilómetro 100 Sentimiento Campero afina los últimos detalles de su participación, con una propuesta que busca poner en valor las tradiciones del campo y la identidad patagónica. El tema fue abordado en Patagonia Rural, espacio de Polar Comunicaciones, donde sus integrantes compartieron el trabajo realizado durante los últimos meses.

La presidenta de la agrupación, Jacqueline Fajardo, junto a la coordinadora de baile, Krishna Sánchez, explicaron que los ensayos comenzaron en marzo y que este año el grupo creció de 25 a 60 bailarinas, lo que ha significado un importante desafío organizativo. Además, adelantaron que presentarán nuevas coreografías, un carro alegórico renovado y la participación en vivo de Los Chamanes de la Patagonia, buscando sorprender al público que asistirá al tradicional desfile.

Durante la conversación en Patagonia Rural, las representantes destacaron que la agrupación nació en 2024 con el propósito de fortalecer la presencia femenina dentro de las tradiciones camperas y representar a familias ligadas al mundo rural de distintos puntos de Magallanes. Asimismo, enfatizaron el trabajo voluntario y comunitario que existe detrás de cada presentación, financiado mediante rifas, beneficios y el apoyo de colaboradores.

Las invitadas también valoraron el interés de niñas y jóvenes por integrarse al proyecto, permitiendo transmitir el folclore, el chamamé y las costumbres del campo a las nuevas generaciones. Finalmente, extendieron la invitación a la comunidad a acompañarlas durante el Carnaval de Invierno de Punta Arenas, donde esperan compartir con el público una puesta en escena que rescata las tradiciones de la Patagonia y el orgullo por la ruralidad, en una entrevista realizada en Patagonia Rural por Polar Comunicaciones.



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