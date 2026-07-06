ALCALDE RADONICH DESTACA ÉXITO DEL CARNAVAL DE INVIERNO Y PROYECTA FORTALECER EL MODELO DE TRANSMISIÓN PARA AMPLIAR SU ALCANCE INTERNACIONAL

Un positivo balance del desarrollo del Carnaval de Invierno 2026 realizó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, durante una entrevista concedida la mañana de este lunes al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que además abordó los avances de la Tarjeta Punta Arenas, iniciativas medioambientales, proyectos de infraestructura y la programación de las Invernadas.

El jefe comunal comenzó agradeciendo a quienes hicieron posible el tradicional evento, destacando especialmente a los cerca de tres mil participantes que dieron vida a las 64 alegorías del desfile.

"Quiero primero dar gracias a los casi 3.000 participantes que fueron parte de las 64 alegorías, que son los protagonistas de todos. Sin la murga, sin los carros, sin los disfraces, sin las batucadas, no hay carnaval".

Asimismo, valoró el comportamiento del público durante ambas jornadas y el trabajo de los medios de comunicación que participaron de la cobertura.

"Muchas gracias por este tremendo espectáculo que nos dieron al público. Decirle muchas gracias. Comportamiento ejemplar toda esta jornada".

Nuevo modelo de transmisión

Uno de los principales temas abordados fue el nuevo sistema de transmisión implementado este año, que permitió entregar una señal audiovisual abierta y limpia para todos los medios interesados en emitir el evento.

Radonich explicó que la medida buscó evitar las interrupciones que históricamente generaban las transmisiones individuales durante el recorrido del desfile.

"La idea era que el carnaval no tiene dueño ni la municipalidad lo es y que más personas puedan ser parte de esto, porque la señal que entregamos es totalmente gratis, limpia y cada canal tiene su estilo".

Según indicó, el cambio permitió mejorar la continuidad del desfile y aumentar considerablemente su alcance.

"Los datos que tuvimos hasta ayer en la noche eran 700.000 visualizaciones... por primera vez pudimos cuantificar cómo está saliendo al mundo este carnaval".

El alcalde añadió que el nuevo sistema permitió llegar a audiencias de distintos países, incluyendo Argentina, Japón y Francia, proyectando internacionalmente una de las principales actividades de las Invernadas.

Impulso al turismo y la economía local

Durante la entrevista, Radonich también destacó las iniciativas que buscan incentivar el turismo y apoyar la economía local, entre ellas el regreso del Passbook 2x1 para museos y parques de la ciudad.

La campaña contempla beneficios durante las vacaciones de invierno y se suma al fortalecimiento de la Tarjeta Punta Arenas, herramienta que actualmente supera los 55 mil usuarios y mantiene más de 250 convenios con comercios, servicios de salud, turismo, gastronomía y otros rubros.

El alcalde señaló que el objetivo es generar ahorros para las familias y fortalecer a los emprendedores locales.

"Esta tarjeta es para que los vecinos nuestros ahorren plata y para que los emprendedores nuestros les vaya bien".

También destacó el trabajo de integración con la ciudad argentina de Río Gallegos mediante convenios turísticos que permiten acceder a descuentos en ambas ciudades.

Punta Arenas como referente medioambiental

Otro de los ejes de la conversación fue la política medioambiental impulsada por el municipio.

Radonich afirmó que Punta Arenas se ha transformado en un referente nacional en materia de cambio climático y reciclaje, destacando el trabajo realizado en planes comunales, medición de huella de carbono y participación en redes internacionales.

"Tenemos un liderazgo nacional con el tema de medio ambiente".

En ese contexto, valoró la reciente visita del subsecretario de Medio Ambiente, con quien abordó materias relacionadas con el relleno sanitario, la implementación de la Ley REP y la protección de los humedales urbanos.

Respecto al reciclaje domiciliario, sostuvo que el desafío principal es generar un cambio cultural en la comunidad.

"Lo que buscamos es que realmente menos basura llegue y esto significa un cambio de mentalidad en la casa".

Infraestructura y seguridad vial

En materia de conectividad, el alcalde reiteró la necesidad de avanzar en soluciones para el denominado Cruce de la Muerte, mientras se concreta el proyecto definitivo de la vía elevada.

En ese sentido, planteó que una semaforización podría transformarse en una alternativa transitoria para disminuir los riesgos de accidentes.

"Lo peor es no hacer nada".

Asimismo, insistió en la importancia de incorporar estudios sobre aguas subterráneas en futuros proyectos viales, con el fin de proteger humedales como Tres Puentes, Pudeto y la Laguna María Behety.

Continúan las actividades de las Invernadas

Finalmente, Radonich invitó a la comunidad a seguir participando en la programación de las Invernadas, que contempla conciertos, galas artísticas, actividades deportivas y talleres para niños y jóvenes.

El alcalde destacó que más de 500 menores participan durante estas vacaciones de invierno en los talleres organizados por el municipio.

"Alguien diga que la ciudad es fome, yo diría que todo lo contrario, es una ciudad entretenida en invierno; mientras más oscuro está el cielo, más brillamos".

Asimismo, valoró el impacto económico que han generado las actividades desarrolladas durante las últimas semanas y adelantó que el municipio trabaja en una estimación del aporte que las Invernadas dejan para la economía local.

"Esperamos que la gente que nos vio en la tele quiera venir este próximo año a disfrutar el invierno en Punta Arenas".





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