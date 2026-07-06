GRUPO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA IVª BRIGADA AÉREA CONMEMORÓ NUEVE AÑOS FORTALECIENDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS AVIADORES MILITARES EN EL EXTREMO SUR DE CHILE

Por: David Fernández, IVª Brigada Aérea.

El Grupo de Bienestar Social de la IVª Brigada Aérea conmemoró su noveno aniversario. La Unidad cumple un rol fundamental en el acompañamiento y apoyo integral del personal de la FACH destinado en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

La ceremonia contó con la participación del Comandante en Jefe de la IVª Brigada Aérea, General de Brigada Aérea (A) Francisco Ramírez Goñi; el Jefe del Estado Mayor de la Brigada, Coronel de Aviación (A) Sergio Padilla y el Comandante del Grupo de Bienestar Social, Capitán de Bandada (A) Matías Montes, que hicieron entrega de reconocimientos al personal que conformará el Cuadro de Honor 2025-2026.

Durante la actividad se destacó el trabajo silencioso y permanente que desarrolla esta unidad, orientado a fortalecer la integración, entregar apoyo oportuno y contribuir al bienestar de personal y su grupo familiar.

El Grupo de Bienestar Social fue establecido oficialmente en 2018, sin embargo, su labor ha estado presente desde los inicios de la presencia de la presencia de la FACH en la Región de Magallanes. Con el paso del tiempo, esta labor se consolidó como un elemento esencial dentro de la Brigada más austral de la Fuerza Aérea de Chile, aportando al fortalecimiento humano, la vida institucional y la unión de quienes integran la organización.