“ZAPATOS ROTOS” Y “DE BOLICHE EN BOLICHE”: GRUPO LOS NÁUFRAGOS Y SUS ÉXITOS LLEGAN A DREAMS PUNTA ARENAS

​ Éxitos como “De Boliche En Boliche”, “Quiero Gritar Que Te Quiero” o “Zapatos Rotos”, melodías fieles representantes del rock, el pop y el beat latinoamericano, se escucharán con fuerza este sábado en el Casino Dreams de Punta Arenas, durante la presentación que ofrecerá en el escenario de la sala de juegos, desde pasadas las 00:00 horas, la reconocida banda argentina “Los Náufragos”.



Ídolos indiscutidos de los años ’70 en su país y con una estructura completamente renovada, el grupo es visita regular de casinos y hoteles internacionales en todo el continente, y a Tarapacá llega como parte de la cartelera otoñal 2026 que impulsa Dreams con grandes artistas nacionales y extranjeros. “Hemos estado muchas veces en el sur por lo que sabemos del cariño de la gente y el enorme gusto que genera en el público la música de nuestros años, los recuerdos y también el ritmo que proponemos en el escenario”, cuenta con respecto al show el líder de la agrupación, Luis Borjas, quien, de paso, tampoco oculta su fascinación por el paisaje de la zona. “Piensen ustedes que es un placer para nosotros recorrer Chile y especialmente este tipo de lugares donde el entorno es tan bello y la calidad humana aún mejor”.



Trayectoria



Cuenta la historia que hace 40 años fueron hits como "Vuelvo A Naufragar", "Otra Vez En La Vía", "Yo En Mi Casa Y Ella En El Bar", los que le dieron fama a “Los Náufragos”, aunque recién a mediados de los años ‘90 el grupo volvió a la carga de la mano del exitoso comunicador Marcelo Tinelli y su “Videomatch”, programa para el cual interpretaban las cortinas musicales.



Antecedentes de este tipo hacen que los trasandinos se hayan convertido, a juicio de muchos críticos, en el referente más importante del pop argentino de las últimas décadas y, desde ese punto de vista, convidados ideales por su apuesta que mezcla lo romántico y el ritmo festivo.



Gratis



Lo mejor es que por tratarse de una jornada para clientes y parte de la oferta habitual de Casino Dreams, los interesados en disfrutar de este show simplemente deberán cancelar el valor de ingreso al recinto, ya que el resto de la entretención y las sorpresas están ciento por ciento aseguradas.





