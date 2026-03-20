¡SEGUNDO LLAMADO! LA OSJR MAGALLANES DE FOJI BUSCA NUEVOS TALENTOS

La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI) realiza segundo llamado a jóvenes de entre 10 y 20 años de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena para participar en la práctica orquestal formativa de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional Magallanes (OSJR).

Además del trabajo musical y la participación en conciertos, los becados y becadas de FOJI podrán acceder a acompañamiento psicosocial, de acuerdo con las necesidades de cada beneficiario. También recibirán una subvención mensual de $80.000 durante siete meses, destinada a apoyar parcialmente los gastos asociados a su participación en la orquesta.

La modalidad de estudio será presencial en el Liceo Sara Braun, ubicado en Avenida Colón 1027, Punta Arenas. La beca tendrá una duración de diez meses, iniciando el 20 de abril de 2026 y finalizando el 31 de enero de 2027. Es importante considerar que tanto el lugar de clases como el calendario podrían experimentar modificaciones.

¿Quiénes pueden postular?

La convocatoria está dirigida a niños, niñas, adolescentes y jóvenes nacidos entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2016. Tanto los postulantes como sus cuidadores legales deben contar con Cédula Nacional de Identidad o Cédula para Extranjeros vigente al momento del cierre del proceso. Además, deben residir en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Todos los seleccionados deberán estar cursando estudios en educación básica, media o superior en establecimientos reconocidos por el Estado y ubicados en la misma región.

Asimismo, los participantes deberán acreditar conocimientos en el instrumento al que postulan y en lectura musical. Por ello se solicita que se encuentren estudiando en una orquesta, ensamble, agrupación musical, institución formativa o con un profesor particular.

¿Cómo postular?

El segundo llamado para integrar la OSJR Magallanes finalizará el 08 de abril de 2026 a las 23:59 horas. Se debe completar el Formulario de Inscripción y adjuntar toda la documentación indicada en las bases.

Tras enviar la postulación y verificar los antecedentes, se realizarán audiciones de manera virtual y en vivo, a través de videollamada mediante plataformas como Google Meet o Zoom, siendo esta modalidad obligatoria para todos los postulantes. Los horarios específicos de cada fila instrumental se encuentran disponibles en las bases de la convocatoria.

Los resultados se publicarán en el sitio oficial de la Fundación (www.foji.cl). Éstos serán inapelables, excepto ante eventuales errores formales de transcripción. No existe ninguna instancia adicional de revisión.

Se podrán enviar dudas y consultas hasta el 08 de abril de 2026 al siguiente correo electrónico: [email protected].

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