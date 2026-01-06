Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
2 (1)
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

6 de enero de 2026

PROGRAMA “ENERGÍA EN PRÁCTICA” INCORPORA NUEVOS TALENTOS A EDELMAG

Comunicado de prensa.

ENERGÍA EN PRÁCTICA 1

​Once estudiantes fueron recibidos en EDELMAG para comenzar su práctica profesional bajo el programa “Energía en Práctica”, una iniciativa orientada a impulsar el crecimiento y la formación de jóvenes talentos, con el fin de fortalecer el aprendizaje y facilitar la incorporación de futuros profesionales a la industria energética en la región.

 
Los practicantes llegan a trabajar en diferentes áreas de la empresa como Distribución, Operaciones Comerciales, Informática, Medio Ambiente, Servicios Generales, Generación y Mantención, Calidad de Suministro y Operaciones y Desarrollo de Proyectos.

 
Uno de ellos es Matías Miranda Vidal de 22 años, quien estudia Ingeniera Civil Industrial en la Universidad Andrés Bello, se mostró muy contento y agradecido por ingresar a la compañía, comentando que “es un orgullo estar acá y conocer todo el esfuerzo que se hace para distribuir la energía en la región. Espero poder mejorar mi confianza, conocer gente y aprender de sus experiencias”.

 
En la misma línea, Fabiola Aguila Jaque de 34 años, egresada de la carrera de Energías Renovables de INACAP y que será parte de Desarrollo de Proyectos, expresó que “EDELMAG es una empresa regional con mucho prestigio. Mis expectativas son aprender de mi equipo, poder aplicar mis conocimientos y aportar con mi compromiso y responsabilidad para poder desarrollarme profesionalmente”.

 
Andrea González, jefa de Asuntos Administrativos de EDELMAG, destacó el valor de este programa, señalando que para la empresa es fundamental impulsar la formación de nuevas generaciones. “El programa “Energía en Práctica” refleja nuestro compromiso con el aprendizaje y la proyección de jóvenes talentos. Nos alegra abrirles las puertas a estudiantes motivados, que aportan miradas frescas y ganas de aprender, generando una experiencia enriquecedora tanto para su desarrollo profesional como para el crecimiento de EDELMAG”.

 
De esta manera, con una nueva versión de esta iniciativa, EDELMAG continúa reforzando su compromiso con la educación, la formación y el desarrollo profesional en el sector energético de Magallanes.


codelcomatriz

CODELCO AVANZA EN EL FINANCIAMIENTO PARA DESCARBONIZAR TODA SU MATRIZ ENERGÉTICA AL 2030

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI DETIENE EN PUNTA ARENAS A SUJETO CON NOTIFICACIÓN ROJA DE INTERPOL POR DELITOS SEXUALES CONTRA UNA MENOR EN ARGENTINA

Leer Más

​El imputado, de 54 años de edad, quien se encuentra en situación migratoria irregular en el país, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía, decretándose la medida cautelar de prisión preventiva.

​El imputado, de 54 años de edad, quien se encuentra en situación migratoria irregular en el país, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía, decretándose la medida cautelar de prisión preventiva.

pdiinterpol
nuestrospodcast
parlamentoinach

DELEGACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO VISITA EL INACH

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
ENERGÍA EN PRÁCTICA 1

PROGRAMA “ENERGÍA EN PRÁCTICA” INCORPORA NUEVOS TALENTOS A EDELMAG

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ernestoparedes

“1978: MEMORIAS CON HISTORIAS DE SUS PROTAGONISTAS” CASI AGOTA SU SEGUNDA EDICIÓN Y LOGRA PROYECCIÓN INTERNACIONAL

buvinic

LOS TIEMPOS NUEVOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

FELIPE VERGARA- 2025

SALIDA DE MADURO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
2 (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
2 (1)
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
jcjudikis

TRAYECTORIA DEL PROFESOR JUAN CARLOS JUDIKIS EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA