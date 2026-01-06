PROGRAMA “ENERGÍA EN PRÁCTICA” INCORPORA NUEVOS TALENTOS A EDELMAG

​Once estudiantes fueron recibidos en EDELMAG para comenzar su práctica profesional bajo el programa “Energía en Práctica”, una iniciativa orientada a impulsar el crecimiento y la formación de jóvenes talentos, con el fin de fortalecer el aprendizaje y facilitar la incorporación de futuros profesionales a la industria energética en la región.



Los practicantes llegan a trabajar en diferentes áreas de la empresa como Distribución, Operaciones Comerciales, Informática, Medio Ambiente, Servicios Generales, Generación y Mantención, Calidad de Suministro y Operaciones y Desarrollo de Proyectos.



Uno de ellos es Matías Miranda Vidal de 22 años, quien estudia Ingeniera Civil Industrial en la Universidad Andrés Bello, se mostró muy contento y agradecido por ingresar a la compañía, comentando que “es un orgullo estar acá y conocer todo el esfuerzo que se hace para distribuir la energía en la región. Espero poder mejorar mi confianza, conocer gente y aprender de sus experiencias”.



En la misma línea, Fabiola Aguila Jaque de 34 años, egresada de la carrera de Energías Renovables de INACAP y que será parte de Desarrollo de Proyectos, expresó que “EDELMAG es una empresa regional con mucho prestigio. Mis expectativas son aprender de mi equipo, poder aplicar mis conocimientos y aportar con mi compromiso y responsabilidad para poder desarrollarme profesionalmente”.



Andrea González, jefa de Asuntos Administrativos de EDELMAG, destacó el valor de este programa, señalando que para la empresa es fundamental impulsar la formación de nuevas generaciones. “El programa “Energía en Práctica” refleja nuestro compromiso con el aprendizaje y la proyección de jóvenes talentos. Nos alegra abrirles las puertas a estudiantes motivados, que aportan miradas frescas y ganas de aprender, generando una experiencia enriquecedora tanto para su desarrollo profesional como para el crecimiento de EDELMAG”.



De esta manera, con una nueva versión de esta iniciativa, EDELMAG continúa reforzando su compromiso con la educación, la formación y el desarrollo profesional en el sector energético de Magallanes.





