PROGRAMA "CENTROS DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA" COMENZARÁ A FUNCIONAR POR PRIMERA VEZ EN PORVENIR

Treinta niños y niñas de la comuna de Porvenir están siendo beneficiados por el programa "Centros de Cuidados para Trabajos de Temporada", oferta del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que por primera vez se implementará en esta comuna, con el objetivo de disponer de un espacio adecuado y seguro para que niños y niñas entre a 6 y 12 años, accedan a actividades recreativas, deportivas, culturales, y a servicios de alimentación, mientras sus cuidadores principales trabajan.

Para dar inicio al programa, durante esta tarde se realizó en el Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes de Porvenir, establecimiento donde funcionará esta iniciativa, una ceremonia que contó con la asistencia de autoridades, padres, madres, cuidadores, y de los niños y niñas participantes.

El Seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, señaló que "este programa que llega por primera vez a Porvenir es parte del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados Chile Cuida, proyecto de ley que hace unos días fue aprobado por unanimidad en el Senado, finalizando así su trámite legislativo para convertirse en ley. Este programa es liderado por nuestro ministerio y cuenta con la colaboración de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Juaneb), el Instituto Nacional de Deportes (IND), Servicio Local de Educación Pública (SLEP), siendo ejecutado por el municipio de Porvenir, quienes unen esfuerzos en pos del bienestar de la niñez".

A su vez, el Alcalde de la Municipalidad de Porvenir, José Gabriel Parada, manifestó que "estamos muy contentos de poder recibir este programa, pensando que está destinado a los niños y niñas de la comuna. Yo quiero agradecer al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, al IND, a la Junaeb, al SLEP, y a todas las instituciones que están participando. Estamos felices en que los niños tengan esta oportunidad, pensando en que sus papás se encuentran trabajando, y ellos necesitan cuidados y de alguien que esté pendiente de sus necesidades, y que mejor que este centro esté bajo el alero de nuestra municipalidad, en coordinación con todas instituciones del Estado".

En tanto el Delegado Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, José Campos, comentó que "para Porvenir y Tierra del Fuego es tremendamente relevante que se materialice y se vea en el terreno lo que es la política de cuidados que ha impulsado nuestro Gobierno. Estos programas lo que hacen es patentar, dejar en terreno lo que es construir un país en que el desarrollo va más allá del aspecto económico. El desarrollo también es la forma en que nosotros como sociedad determinamos cuidar a quienes tienen mayor vulnerabilidad. Y este programa está orientado a eso, a cuidar a los niños cuyas madres especialmente tienen que trabajar en este período estival".

La ceremonia contó con la asistencia de los niños y niñas beneficiarios del programa, quienes realizaron una pauta activa para animar la jornada. Juan Zapata, de 10 años, enfatizó sobre su experiencia, comentando que "este programa es muy bonito porque los padres pueden descansar y los niños se pueden divertir y no tienen que estar encerrados en las casas. La comida ha sido rica, la pasamos bien, y he conocido a algunos niños, y a compañeras de un curso pasado".

Centros de Cuidados para Trabajos de Temporada comenzó a funcionar este lunes 19 de enero en las comunas de Natales (Escuela Coronel Santiago Bueras), y en Porvenir (Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes), y se extenderá hasta el 20 de febrero de este año.

