Punta Arenas,
7 de enero de 2026

CENTRO ZONAL DE METEOROLOGÍA MARINA DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA REALIZÓ INSTRUCCIÓN A UNIDADES QUE SE DESPLIEGAN AL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO

​Los diferentes productos meteorológicos que desarrollan los especialistas de la Armada de Chile contribuyen a una segura navegación y a salvaguardar la vida humana en el mar.

Instruccion meteorología antártica unidades 2

Este 05 de enero, en el marco de actividades programadas dentro de la Campaña Antártica 2025-2026, especialistas del Centro Zonal de Meteorología Marina de Magallanes y la Antártica Chilena realizaron instrucción a dotaciones de unidades que se despliegan en el continente antártico.

 

De esta manera se realizó instrucción a tripulantes de la Lancha "Karpuj" dependiente del Instituto Antártico Chileno y del Remolcador de Alta Mar ATF 66 "Galvarino", entregando información en torno a variables meteorológicas en áreas específicas como cruce del mar de Drake, registro de datos meteorológico, cartas de concentración de hielo marino, además de otras dinámicas que influyen las operaciones en el Territorio Chileno Antártico. 

 

La Jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina, Teniente Primero Meteorólogo Marilyn Rodríguez, comentó que "en esta ocasión demostramos nuestros aportes a la comprensión de la meteorología con nuestros avisos, análisis de concentración de hielo, así como los diferentes productos disponibles en nuestra página web", señalando que "este trabajo tiene una retribución ya que al instruir a la dotación, permitir dar una contribución a la meteorología al realizar un registro de las condiciones que se encuentran en la navegación contribuyen a una base de datos, lo cual nos permite un mejor análisis que podemos realizar como centro y elaborar productos de las condiciones que se pueden encontrar en lo que respecta al paso Drake y la Península Antártica".

 

La Teniente Primero Marilyn Rodríguez comenta que "como bien sabemos la meteorología en Magallanes es diversa, encontrando muchas condiciones meteorológicas a los largo del día, lo cual aumenta en el Territorio Chileno Antártico, en donde el aporte glaciológico y meteorológico a las unidades que se encuentran en esa área representan un desafío, aportando de esta manera a la segura navegación y a la salvaguarda de la vida humana en el mar". 

 

La instrucción se realizó a diferentes miembros de la dotación de las unidades, contribuyendo de esta manera a preparar técnicamente, siendo parte del esfuerzo que distintos especialistas en meteorología de la Armada de Chile realizan tanto a bordo de unidades como desde el Centro Zonal de Meteorología Marina de Magallanes y Antártica Chilena. 


INVESTIGADORES BUSCAN PROTEGER A LA ANTÁRTICA DE INVASIONES VEGETALES

MINVU Y GOBIERNO REGIONAL CONECTARÁN EMBLEMÁTICOS BARRIOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CALLES EL OVEJERO Y MIRAFLORES

Leer Más

​El Sector de El Ovejero fue visitado por el Gobernador Regional, Jorge Flies Añón, el Seremi Minvu, Marco Uribe Saldivia y el director regional (S) del Serviu Omar González Asenjo, junto a representantes de la empresa contratista y equipos técnicos a cargo de la obra.

MUNICIPIO PRESENTA PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR A LA COMUNIDAD

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CENTRO ZONAL DE METEOROLOGÍA MARINA DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA REALIZÓ INSTRUCCIÓN A UNIDADES QUE SE DESPLIEGAN AL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO

MUNICIPIO ANUNCIA NUEVO REMATE DE VEHÍCULOS DEL CORRAL MUNICIPAL

ALCALDE RADONICH DESTACA BALANCE POSITIVO DE AÑO NUEVO Y ABORDA CONTROL BIOMÉTRICO Y DICTAMEN DE CONTRALORÍA

LOS TIEMPOS NUEVOS

EL AMIGO DE LA FAMILIA

SALIDA DE MADURO