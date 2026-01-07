CENTRO ZONAL DE METEOROLOGÍA MARINA DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA REALIZÓ INSTRUCCIÓN A UNIDADES QUE SE DESPLIEGAN AL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO

Este 05 de enero, en el marco de actividades programadas dentro de la Campaña Antártica 2025-2026, especialistas del Centro Zonal de Meteorología Marina de Magallanes y la Antártica Chilena realizaron instrucción a dotaciones de unidades que se despliegan en el continente antártico.

De esta manera se realizó instrucción a tripulantes de la Lancha "Karpuj" dependiente del Instituto Antártico Chileno y del Remolcador de Alta Mar ATF 66 "Galvarino", entregando información en torno a variables meteorológicas en áreas específicas como cruce del mar de Drake, registro de datos meteorológico, cartas de concentración de hielo marino, además de otras dinámicas que influyen las operaciones en el Territorio Chileno Antártico.

La Jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina, Teniente Primero Meteorólogo Marilyn Rodríguez, comentó que "en esta ocasión demostramos nuestros aportes a la comprensión de la meteorología con nuestros avisos, análisis de concentración de hielo, así como los diferentes productos disponibles en nuestra página web", señalando que "este trabajo tiene una retribución ya que al instruir a la dotación, permitir dar una contribución a la meteorología al realizar un registro de las condiciones que se encuentran en la navegación contribuyen a una base de datos, lo cual nos permite un mejor análisis que podemos realizar como centro y elaborar productos de las condiciones que se pueden encontrar en lo que respecta al paso Drake y la Península Antártica".

La Teniente Primero Marilyn Rodríguez comenta que "como bien sabemos la meteorología en Magallanes es diversa, encontrando muchas condiciones meteorológicas a los largo del día, lo cual aumenta en el Territorio Chileno Antártico, en donde el aporte glaciológico y meteorológico a las unidades que se encuentran en esa área representan un desafío, aportando de esta manera a la segura navegación y a la salvaguarda de la vida humana en el mar".

La instrucción se realizó a diferentes miembros de la dotación de las unidades, contribuyendo de esta manera a preparar técnicamente, siendo parte del esfuerzo que distintos especialistas en meteorología de la Armada de Chile realizan tanto a bordo de unidades como desde el Centro Zonal de Meteorología Marina de Magallanes y Antártica Chilena.

