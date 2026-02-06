BASE NAVAL ANTÁRTICA "CAPITÁN ARTURO PRAT" CUMPLE 79 AÑOS DE EXISTENCIA

Creada en 1947, la Base Naval Antártica "Capitán Arturo Prat", tiene su origen en octubre de 1946, cuando se ordenó por parte del Presidente Gabriel González Videla organizar la primera Expedición Antártica Chilena a la Armada de Chile, empresa que fue liderada por Comodoro Federico Guesalaga al mando de la Fragata "Iquique" y el Transporte "Angamos" de la Armada, designándose como primer comandante de la base al Teniente Primero Boris Kopaitic.

El primer nombre de la base fue "Estación Radiotelegráfica y Meteorológica Soberanía", marcando de esta manera la historia de nuestro país al construir y hacer funcionar la primera base nacional en el continente blanco de tipo permanente, la cual inicialmente estaba compuesta por un domo metálico y una casa de madera adosada, siendo renombrada como "Capitán Arturo Prat" en la visita del Presidente Gabriel González Videla, en febrero de 1948, ocasión que se entregó la condecoración "Al Valor" al Teniente Kopaitic.

Testigos de este importante hito histórico fueron testigos los marinos de la Armada de Chile, así como también de un selecto grupo de académicos y periodistas, entre ellos Oscar Pinochet de La Barra, Eugenio Vicuña Orrego y Francisco Coleane, quienes desde diferentes perspectivas registraron el acontecimiento, tanto en película, diarios de viajes, libros, crónicas y fotografías.

En su historia trágica se registran la muerte del Sargento Gustavo Rojas (01 de septiembre de 1949) y del Capitán de Corbeta Pedro González (09 de abril de 1961), quienes son recordados por las diferentes dotaciones que han cumplido labores en aquel territorio extremo.

La acción científica de base Prat ha sido desde sus inicios, realizándose el registro de datos meteorológicos sistemáticos y también observación glaciológica, posteriormente alojando a expediciones científicas y siendo un punto clave para distintas operaciones de búsqueda y salvamento marítimo, estableciendo comunicaciones y asistencia que han sido fundamentales para salvar vidas, entre ellas en 1967 durante el rescate en la erupción volcánica en isla Decepción.

Tras 79 años de historia, 10 servidores navales prestan servicios bajo del liderazgo del Capitán de Corbeta Luis Bravo, realizando diferentes tareas fundamentales de Chile en Antártica, contribuyendo de manera crucial al resguardo y comprensión del continente blanco.

