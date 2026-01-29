PRIMERA EXPEDICIÓN ANTÁRTICA MEXICANA VISITÓ EL MUSEO NAVAL Y MARÍTIMO DE PUNTA ARENAS

Como parte de sus actividades previas al despliegue en el continente Blanco, los miembros de la Expedición Antártica Mexicana realizaron una visita profesional al Museo Naval y Marítimo de Punta Arenas, ocasión en donde fueron recibidos por los funcionarios de la Armada de Chile, quienes guiaron a los expedicionarios por las salas que dan cuenta de la historia Antártica Chilena.

De esta manera conocieron antecedentes de la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes, la visión del General Ramón Cañas Montalva, el rol del Comodoro Federico Gueselaga Toro y detalles de la Primera Expedición Antártica Chilena, en donde se construyó la actual Base Antártica "Capitán Arturo Prat".

El equipo pudo conocer algunos elementos museográficos antárticos, como equipos de montaña, cartas náuticas, maquetas de buques chilenos que operaron en Antártica, como es el caso del AP "Piloto Pardo", AGS "Yelcho", ATF "Lautaro", Patrullero "Lientur" y el ATF "Galvarino".

En la ocasión la Doctora Patricia Valdespino agradeció a recepción y los conocimientos entregados, manifestando que "esperamos algún día tener una colección como esta en México, especialmente considerando la larga historia de Chile en Antártica".

La Primera Expedición Antártica Mexicana se desplegará a bordo del Buque Polar "Noosfera" al continente blanco, siendo un hito para el país azteca, realizando varios estudios fundamentales para la comprensión de uno de los lugares más inhóspitos y extremos del mundo, regresando a la capital magallánica en aproximadamente en un mes siendo parte del esfuerzo internacional en la comprensión del continente Antártico.