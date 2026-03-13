MIGRACIONES DEJA CRISIS DE NACIONALIZACIONES: 120 MIL TRÁMITES PENDIENTES Y 22 MIL DECRETOS SIN FIRMA

Durante años miles de extranjeros siguieron el camino que el propio Estado chileno les exige para obtener la nacionalidad: residir legalmente, trabajar, acreditar arraigo y cumplir con los plazos establecidos por la legislación. Pero cuando el proceso llegó a su última etapa, la decisión administrativa que concede o rechaza la nacionalidad, el gobierno simplemente y sin explicaciones lo detuvo.

La salida de Luis Thayer del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), tras cuatro años al frente del organismo durante el gobierno de Gabriel Boric, dejó al descubierto una acumulación de expedientes que hoy instala una crisis administrativa en materia migratoria.

Según documentos a los que tuvo acceso Radio Bío Bío, y que corresponden al Reporte 2025 del Departamento de Nacionalidad del propio Servicio Nacional de Migraciones, actualmente existen 120.737 solicitudes de nacionalización pendientes de resolución.

Según el mismo documento, el número de solicitudes pendientes el año 2025 aumentó un 20% respecto de 2024, cuando el sistema registraba 100.391 trámites en espera. En otras palabras, el sistema terminó acumulando expedientes a un ritmo mayor del que lograba resolver.

Y eso ocurre incluso cuando el propio servicio constató que la demanda comenzó a disminuir.

El informe indica que durante 2025 “se produjo una baja del 19% en la presentación de solicitudes con relación al año 2024”. Es decir, mientras ingresaban menos solicitudes, las carpetas pendientes seguían creciendo.

Decretos listos que nunca se firmaron

Pero uno de los puntos más escandalosos es que la acumulación no se “enredó” dentro de los trámites administrativos, sino que los documentos fueron amontonados en el despacho de las autoridades. En condición que los especialistas en temas migratorios advertían sobre la necesidad de despejar estos nudos para poder tener claridad de quién es quién en medio de la crisis que enfrenta el país desde hace un lustro.

Sin embargo, la cifra de 120 mil solicitudes pendientes no refleja completamente la dimensión del problema. El mismo reporte advierte que ese número no considera los expedientes que ya habían sido revisados técnicamente y que se encontraban en etapa de firma de autoridad o notificación. Ese grupo suma 22.896 solicitudes adicionales.

De acuerdo con los registros administrativos del servicio, 22.017 decretos estaban pendientes en el gabinete de la Subsecretaría del Interior, mientras que 752 se encontraban en el gabinete del ministro y 127 en proceso de ingreso o notificación.

​Se trata de decretos de nacionalización que ya habían sido revisados por el aparato técnico del Estado y que sólo requerían la firma final de la autoridad. Firma que no se concretó antes del cambio de mando, por lo que quedó como herencia, sin haberlo pedido, para el nuevo director del Servicio Nacional de Migraciones, el exdiputado Frank Sauerbaum, quien el día que asuma, algo que no está confirmado, tendrá 22.896 decretos pendientes sobre su escritorio.

Un sistema que siguió analizando expedientes

Pero la verdad es que el número dentro del 2026 podría aumentar. La razón está dada de que el aparato técnico ha seguido analizando solicitudes de extranjeros. De hecho, una de las láminas del informe que revisó Radio Bío Bío muestra que durante 2025 se realizaron 119.412 análisis de solicitudes, lo que representa un aumento del 25% respecto del año anterior.

Personas que llevan casi una década esperando

Otro informe elaborado por el Departamento de Estudios del Servicio Nacional de Migraciones, fechado el 28 de octubre de 2025, permite dimensionar otra arista del problema: el tiempo de residencia en Chile de quienes hoy esperan una respuesta.

El análisis revisó 61.543 solicitudes de nacionalización que ya habían sido acogidas a trámite, es decir, expedientes que cumplían los requisitos básicos para continuar su tramitación, y que no forman parte de los que ya pasaron todas las revisiones y están listos para que la autoridad resuelva.

Dentro de ese universo, se puede establecer que las personas cuyos expedientes ya habían sido enviados al Ministerio del Interior registran un promedio de 9,6 años de residencia en Chile. En el caso de quienes siguen esperando en el Servicio Nacional de Migraciones, el promedio alcanza 8,7 años.

En términos estadísticos, la mediana se sitúa en 8,1 años para los casos en Interior y 7,3 años para los casos que permanecen en el servicio. No se trata, por tanto, de migrantes recién llegados, como algunos han inferido dentro del debate político de cerrar las fronteras.

Las nacionalidades más afectadas

El informe también identifica las nacionalidades con mayor presencia dentro de los expedientes pendientes.

Entre los casos enviados al Ministerio del Interior, el listado está encabezado por:

– Venezolanos: 12.458 solicitudes

– Colombianos: 2.460

– Peruanos: 1.190

– Cubanos: 696

– Ecuatorianos: 688

– Haitianos: 620

En el grupo que permanece en el Servicio Nacional de Migraciones, nuevamente predominan los ciudadanos venezolanos:

– Venezolanos: 25.899 solicitudes

– Colombianos: 4.988

– Peruanos: 2.803

– Bolivianos: 1.289

– Haitianos: 1.288

– Ecuatorianos: 1.282

El análisis también revela el tiempo de residencia promedio de algunos grupos.

Entre los expedientes pendientes para una resolución final, se puede desglosar que los peruanos registran en promedio 17 años viviendo en Chile, mientras que los ecuatorianos alcanzan 15 años y los colombianos más de 11 años.

Expedientes considerados prioritarios

Dentro del stock pendiente, el informe identifica además 5.262 solicitudes catalogadas como prioritarias, correspondientes a personas que llevan entre 10 y 14 años o más viviendo en Chile.

Dentro de ese grupo, las nacionalidades predominantes son: Colombianos (27%), Peruanos (20%), Venezolanos (11%). El documento añade que estos expedientes se concentran principalmente en solicitudes ingresadas en: 2022 (47%), 2023 (24%), 2024 (19%).

La distribución confirma que la acumulación de expedientes se intensificó durante los últimos años.

El desafío que enfrenta la nueva administración

En los próximos días asumirá como director nacional del Servicio Nacional de Migraciones el exdiputado Frank Sauerbaum (RN). Cuando tome el control del organismo, se encontrará con más de 120 mil solicitudes de nacionalización pendientes y miles de decretos que ya estaban listos para firma de autoridad.

Ese escenario plantea un desafío inmediato. Por un lado, deberá enfrentar el rezago acumulado de expedientes. Por otro, tendrá que decidir cómo abordar decretos administrativos que ya habían superado todas las etapas técnicas del procedimiento.

En muchos de esos casos, las decisiones que se adopten podrían estar condicionadas por procesos administrativos que debieron resolverse durante la gestión anterior.

La incertidumbre

La nacionalización chilena no es un trámite menor. Implica acceso pleno a derechos políticos, estabilidad jurídica y una integración definitiva al Estado chileno.

Para muchos migrantes representa el cierre de un proceso que comenzó años atrás con la decisión de radicarse en Chile. Frente a esto, las dudas que se han intensificado son qué hará la administración de José Antonio Kast y qué criterio formará para tal fin.

Algunos sostienen que la prioridad de firma debería estar instalada en profesionales que ya están dentro del sistema, por ejemplo, médicos o técnicos profesionales, o quienes han demostrado continuidad con contratos de trabajo y no mantienen líos con la justicia.

Fuente: biobiochile.cl

