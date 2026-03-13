Punta Arenas,
13 de marzo de 2026

LONGUEIRA REGRESARÁ A LA POLÍTICA Y APUESTA POR ACABAR CON “ALTERNANCIA” DE GOBIERNOS: “OJALÁ LE DEMOS A CHILE TRES PERIODOS”

​Ante la prensa, el exministro adelantó que su objetivo será convocar a los ciudadanos y actores políticos a conformar una “gran coalición” que permita consolidar un proyecto político estable en el país.

pablolongueira

El exministro y exsenador Pablo Longueira (UDI) confirmó este jueves que el próximo 1 de abril dará a conocer oficialmente los motivos de su regreso a la política nacional.

Ante la prensa, adelantó que su objetivo será convocar a los ciudadanos y actores políticos a conformar una “gran coalición” que permita consolidar un proyecto político estable en el país.

Longueira explicó que se concentrará en servir a Chile, con la meta de fortalecer un bloque capaz de sostener hasta tres periodos consecutivos de gobierno, evitando la alternancia que, a su juicio, perjudica el desarrollo del país.

Los países y los pueblos no progresan cuando tenemos alternancia cada cuatro años. Nosotros le ordenamos el gobierno, y después lo desordenan con estos déficit fiscales que ya hemos conocido en magnitudes insospechadas”, señaló.

El exsenador añadió que su propuesta apunta a superar diferencias internas y buscar acuerdos que prioricen los intereses del país.

“Vengo a colaborar, a contribuir a que ojalá se cree una gran coalición, dejemos todas las diferencias de lado y pensemos en Chile”, puntualizó.

Fuente: cnnchile.com





ministropoduj

SU PRIMERA MEDIDA COMO JEFE DEL MINVU: PODUJE PIDIÓ RENUNCIA DE LA DIRECTORA DEL SERVIU BIOBÍO

NATALES MÁS CÁLIDA Y SEGURA: COMIENZA EL RECAMBIO DE MÁS DE TRES MIL LUMINARIAS PÚBLICAS DE TODA LA COMUNA

El recambio masivo de 3.220 luminarias de sodio por nuevos equipos con tecnología led para la mayoría de la comuna, en una iniciativa de $690.742.226.

El recambio masivo de 3.220 luminarias de sodio por nuevos equipos con tecnología led para la mayoría de la comuna, en una iniciativa de $690.742.226.

nuestrospodcast
PROYECTOS SECPLAN (4)

DIRECTOR DE SECPLAN: "SI NO SE FINANCIAN, HORAS DE TRABAJO SE TIRAN A LA BASURA"

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

LONGUEIRA REGRESARÁ A LA POLÍTICA Y APUESTA POR ACABAR CON “ALTERNANCIA” DE GOBIERNOS: “OJALÁ LE DEMOS A CHILE TRES PERIODOS”

ustantartica

ACADÉMICO DE MEDICINA VETERINARIA UST VIÑA DEL MAR PARTICIPÓ EN EXPEDICIÓN A LA ANTÁRTICA PARA ESTUDIAR EL CAMBIO CLIMÁTICO

diputados por magalllanes 2026-2030

QUIÉNES SON LOS TRES DIPUTADOS QUE REPRESENTARÁN A MAGALLANES HASTA 2030