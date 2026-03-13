LONGUEIRA REGRESARÁ A LA POLÍTICA Y APUESTA POR ACABAR CON “ALTERNANCIA” DE GOBIERNOS: “OJALÁ LE DEMOS A CHILE TRES PERIODOS”

El exministro y exsenador Pablo Longueira (UDI) confirmó este jueves que el próximo 1 de abril dará a conocer oficialmente los motivos de su regreso a la política nacional.

Ante la prensa, adelantó que su objetivo será convocar a los ciudadanos y actores políticos a conformar una “gran coalición” que permita consolidar un proyecto político estable en el país.

Longueira explicó que se concentrará en servir a Chile, con la meta de fortalecer un bloque capaz de sostener hasta tres periodos consecutivos de gobierno, evitando la alternancia que, a su juicio, perjudica el desarrollo del país.

“Los países y los pueblos no progresan cuando tenemos alternancia cada cuatro años. Nosotros le ordenamos el gobierno, y después lo desordenan con estos déficit fiscales que ya hemos conocido en magnitudes insospechadas”, señaló.

El exsenador añadió que su propuesta apunta a superar diferencias internas y buscar acuerdos que prioricen los intereses del país.

“Vengo a colaborar, a contribuir a que ojalá se cree una gran coalición, dejemos todas las diferencias de lado y pensemos en Chile”, puntualizó.

