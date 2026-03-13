Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
BANNER CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

13 de marzo de 2026

SU PRIMERA MEDIDA COMO JEFE DEL MINVU: PODUJE PIDIÓ RENUNCIA DE LA DIRECTORA DEL SERVIU BIOBÍO

El ministro acusó que María Luz Gajardo no colaboraba con "la velocidad ni el compromiso acorde" en firmar subsidios de arriendo a los damnificados por los incendios.

ministropoduj

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, ya adoptó su primera medida bajo el cargo: pidió la "renuncia no voluntaria" de la directora regional del Serviu del Biobío, María Luz Gajardo. 

El secretario de Estado explicó su decisión y acusó que, con Gajardo, los damnificados por los incendios ocurridos en la región "siguen esperando (su solución habitacional) por burocracia".

"(Esto) no ha sido satisfactorio para nada. Hemos tenido muchos problemas y, en función de eso, tomamos la decisión que pensamos que es la mejor para las familias del Biobío: prescindir de los servicios de la directora del Serviu y llamar a un concurso para buscar una persona que se haga cargo de la magnitud y la complejidad de la tarea que tenemos", sostuvo Poduje. 

"Teníamos una evaluación (de la directora) que no era la acorde con la velocidad y el compromiso que se requiere para la tarea que tenemos (...). Teníamos muchas familias que estaban hoy con subsidios de arriendo pendientes y operaciones que no estaban funcionando bien", afirmó el titular de Vivienda. 

"Vamos a poner a toda la gente que sea necesaria para que la reconstrucción, tanto en el Biobío, el Ñuble, y en Valparaíso, avance a la velocidad que requieren las familias", aseveró. 

"No podemos permitir que las familias sigan esperando por burocracia"

"Quiero ser muy claro con esto: también tenemos familias en Valparaíso que no han podido tener un subsidio de arriendo, porque hay una funcionaria que no ha firmado y no ha dado la instrucción de que esa firma pase a Santiago y que se resuelva el día de mañana", acusó Poduje.

"Nosotros no podemos permitir en ninguna de las dos reconstrucciones que las familias sigan esperando por burocracia a causa de un funcionario que no firma o porque no hay autoridad que está encima", añadió. 

Fuente: cooperativa.cl 



renuncias-instituciones-financieras-740x430

PRESIDENTES DE BANCOESTADO, CORFO, CMF Y ENAP PRESENTAN SUS RENUNCIAS TRAS CAMBIO DE GOBIERNO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

NATALES MÁS CÁLIDA Y SEGURA: COMIENZA EL RECAMBIO DE MÁS DE TRES MIL LUMINARIAS PÚBLICAS DE TODA LA COMUNA

Leer Más

El recambio masivo de 3.220 luminarias de sodio por nuevos equipos con tecnología led para la mayoría de la comuna, en una iniciativa de $690.742.226.

El recambio masivo de 3.220 luminarias de sodio por nuevos equipos con tecnología led para la mayoría de la comuna, en una iniciativa de $690.742.226.

gorenatalesluminarias1
nuestrospodcast
PROYECTOS SECPLAN (4)

DIRECTOR DE SECPLAN: "SI NO SE FINANCIAN, HORAS DE TRABAJO SE TIRAN A LA BASURA"

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
ministropoduj

SU PRIMERA MEDIDA COMO JEFE DEL MINVU: PODUJE PIDIÓ RENUNCIA DE LA DIRECTORA DEL SERVIU BIOBÍO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Aneschka Babaic

CASA AMAIA EL ESPACIO DE ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES Y MADRES DE VANGUARDIA DESTACADO A NIVEL NACIONAL

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
seremienergia

SEREMI DE ENERGÍA DE MAGALLANES INFORMA SOBRE ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE HIDRÓGENO VERDE 2026–2030