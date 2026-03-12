Punta Arenas,
12 de marzo de 2026

CONOZCA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ LA FACH EN MAGALLANES PARA CELEBRAR EL MES DEL AIRE Y DEL ESPACIO

​En su 96° aniversario

LIMPIEZA COSTANERA FOTO DE ARCHIVO

​Para este viernes 13 de marzo la IVª Brigada Aérea invita a la comunidad a participar de la limpieza del borde costero, el cual comenzará a las 13:50 horas y tendrá como punto de reunión las “Letras Punta Arenas”.

El domingo 8 de marzo, la IVª Brigada Aérea realizó el izamiento del Pabellón Nacional, dando inicio oficial en la Región de Magallanes al Mes del Aire y del Espacio, en el marco de la conmemoración del 96° aniversario de la Fuerza Aérea de Chile, institución que celebra un nuevo año de vida el 21 de marzo.

 
En este contexto, la Fuerza Aérea invita a la ciudadanía a participar y asistir a las distintas actividades programadas durante el mes, las cuales son abiertas a la comunidad.

 
El viernes 13 de marzo, a las 13:50 horas, se realizará una jornada de limpieza en la Costanera del Estrecho de Magallanes, que tendrá como punto de encuentro las “Letras Punta Arenas”, desde donde los participantes avanzarán hasta las canchas de básquetbol del sector.

 
Posteriormente, el viernes 20 de marzo, a las 11:00 horas, se desarrollará la ceremonia militar por el aniversario institucional en la Plaza Benjamín Muñoz Gamero, actividad que contemplará un desfile terrestre y aéreo, este último sujeto a las condiciones meteorológicas necesarias para su ejecución.

 
Las actividades continuarán el sábado 21 y domingo 22 de marzo, entre 10:00 y 18:00 horas, con una exposición estática en Zonaustral (Zona Franca de Punta Arenas). En esta instancia, la comunidad podrá conocer de cerca el equipamiento institucional y compartir con Aviadores Militares que cumplen funciones en la región.

 
Cabe señalar que, en este mismo marco, integrantes de la IVª Brigada Aérea visitarán establecimientos educacionales de la comuna de Punta Arenas para realizar charlas informativas sobre los procesos de ingreso a la Fuerza Aérea de Chile. Los establecimientos interesados pueden solicitar estas presentaciones al correo [email protected].

