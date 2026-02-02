ALCALDE RADONICH ABORDA INCENDIOS, CAMPAÑA SOLIDARIA Y ACTIVIDADES DE VERANO EN PUNTA ARENAS

En conversación con Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich abordó los recientes incendios ocurridos en la comuna, la campaña solidaria en apoyo a Trehuaco y el desarrollo de actividades para la comunidad durante la temporada de verano.

El alcalde de Punta Arenas se refirió a los incendios registrados durante el fin de semana en la comuna, uno de ellos que afectó a un emprendimiento familiar y otro ocurrido en un taller. En ambos casos, destacó la rápida acción de Bomberos y reforzó el llamado a tomar medidas de prevención.

También resaltó la campaña solidaria impulsada desde la comuna en apoyo a Trehuaco, en la Región de Ñuble, una de las zonas más afectadas por los incendios forestales. La iniciativa permitió reunir 57 toneladas de ayuda gracias al aporte de vecinos, contando además con el apoyo de empresas locales para su traslado.

En materia de actividades comunales, Radonich valoró la alta participación en panoramas de verano, como teatro infantil, bingos para adultos mayores y el próximo Chapuzón Kids, programado para el 14 de febrero, con acceso gratuito para la comunidad con inscripción previa.

El alcalde destacó la oferta cultural y deportiva durante el verano, marcado por una variada programación de talleres y actividades. Finalmente, invitó al Festival de Verano, evento que cerrará la temporada el próximo 1 de marzo en la Costanera de Punta Arenas, con presentaciones de artistas regionales y el show de cierre a cargo de María José Quintanilla.

​



​

