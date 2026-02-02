Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

2 de febrero de 2026

ALCALDE RADONICH ABORDA INCENDIOS, CAMPAÑA SOLIDARIA Y ACTIVIDADES DE VERANO EN PUNTA ARENAS

Buenos días región

Claudio Radonich, Alcalde Punta Arenas

En conversación con Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich abordó los recientes incendios ocurridos en la comuna, la campaña solidaria en apoyo a Trehuaco y el desarrollo de actividades para la comunidad durante la temporada de verano.

El alcalde de Punta Arenas se refirió a los incendios registrados durante el fin de semana en la comuna, uno de ellos que afectó a un emprendimiento familiar y otro ocurrido en un taller. En ambos casos, destacó la rápida acción de Bomberos y reforzó el llamado a tomar medidas de prevención. 

También resaltó la campaña solidaria impulsada desde la comuna en apoyo a Trehuaco, en la Región de Ñuble, una de las zonas más afectadas por los incendios forestales. La iniciativa permitió reunir 57 toneladas de ayuda gracias al aporte de vecinos, contando además con el apoyo de empresas locales para su traslado.

En materia de actividades comunales, Radonich valoró la alta participación en panoramas de verano, como teatro infantil, bingos para adultos mayores y el próximo Chapuzón Kids, programado para el 14 de febrero, con acceso gratuito para la comunidad con inscripción previa.

El alcalde destacó la oferta cultural y deportiva durante el verano, marcado por una variada programación de talleres y actividades. Finalmente, invitó al Festival de Verano, evento que cerrará la temporada el próximo 1 de marzo en la Costanera de Punta Arenas, con presentaciones de artistas regionales y el show de cierre a cargo de María José Quintanilla.



MAchete y droga

CARABINEROS DETIENE A CONDUCTOR CON COCAÍNA Y UN MACHETE DURANTE FISCALIZACIÓN EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC ROMPE CON EL PARTIDO REPUBLICANO Y DENUNCIA “TRAICIÓN” Y VIEJAS PRÁCTICAS POLÍTICAS CONTRA MAGALLANES

Leer Más

Buenos días región

Buenos días región

senador kusanovic
nuestrospodcast
gasco magallanes

GASCO MAGALLANES PARTICIPÓ EN JORNADA DE SEGURIDAD HOGAREÑA JUNTO A VECINOS DEL BARRIO 18 DE SEPTIEMBRE

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Claudio Radonich, Alcalde Punta Arenas

ALCALDE RADONICH ABORDA INCENDIOS, CAMPAÑA SOLIDARIA Y ACTIVIDADES DE VERANO EN PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Farmacia La Estrella

CONOCE LAS FARMACIAS DE TURNO PARA EL MES DE FEBRERO

AMIGO DE LA FAMILIA 1 DE FEBRERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
laboratoriochic

INAUGURAN EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO DEL LABORATORIO DE MAREA ROJA CHIC EN CABO DE HORNOS