COMUNIDAD CHILOTA CONMEMORÓ LOS 200 AÑOS DEL TRATADO DE TANTAUCO EN PUNTA ARENAS

En el Centro Hijos de Chiloé de Punta Arenas se desarrolló una ceremonia conmemorativa por los 200 años del Tratado de Tantauco, hito histórico que permitió la anexión del archipiélago de Chiloé al territorio nacional. La actividad se realizó el viernes 23 de enero, a las 19:00 horas, en la sede ubicada en avenida España 01449, y convocó a autoridades regionales, representantes culturales y a la comunidad.

La instancia contó con la presencia del presidente del Centro Hijos de Chiloé, Faustino Aguilar; el delegado presidencial regional, José Ruiz; la gobernadora (s) Hina Carabantes; el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich; el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro; el presidente de la Corporación Cultural Red Chiloé, Danilo Pozo. Además, contó con una presentación artística del Conjunto Arrieros de la Patagonia.

Durante la actividad, se destacó el significado histórico del Tratado de Tantauco y su proyección en la historia nacional. En ese contexto, Mario Isidro Moreno, referente de la comunidad chilota, valoró la conmemoración señalando que se trata de un hecho fundamental para la historia del país, ya que permitió que un territorio que aún se encontraba bajo dominio español pasara a formar parte de Chile, abriendo el camino a procesos posteriores de expansión y consolidación territorial hacia el extremo sur.

Moreno subrayó además la relevancia del pueblo chilote en estos procesos históricos, destacando su capacidad de adaptación y fortaleza frente a condiciones adversas, algo que —indicó— sigue reflejándose hasta hoy en la comunidad. “Esto debe seguir conmemorándose, porque es un hito histórico de nuestro país y de nuestra República”, expresó, valorando también la alta asistencia de público pese a las condiciones climáticas.

Desde la organización señalaron que la actividad buscó ser un espacio abierto, festivo y participativo, incorporando presentaciones folclóricas, exposición artística y gastronomía típica. Asimismo, recalcaron que esta conmemoración no solo recuerda un tratado firmado hace dos siglos, sino que pone en valor el aporte cultural, social e histórico del pueblo chilote en la conformación de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.









​

