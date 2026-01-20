Punta Arenas,
20 de enero de 2026

BICENTENARIO DE CHILOÉ EN MAGALLANES: SE ANUNCIAN ACTIVIDADES CULTURALES Y PATRIMONIALES PARA 2026

​Durante las próximas semanas se darán a conocer mayores detalles del calendario oficial de actividades, invitando a la comunidad magallánica a participar activamente en esta significativa celebración cultural y patrimonial.

castro-chiloe

​Este lunes 19 de enero, a las 10:00 horas, se realizó en la ciudad de Punta Arenas un punto de prensa destinado a dar a conocer las actividades culturales y patrimoniales que se desarrollarán durante el año 2026 en la Región de Magallanes, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de Chiloé.

La actividad contó con la participación de Danilo Pozo Andrade, presidente de la Corporación Cultural de Desarrollo e Innovación Chiloé, quien destacó la relevancia histórica y simbólica de la presencia de una institución chilota en la programación oficial de este importante hito conmemorativo, reafirmando el aporte del pueblo chilote al desarrollo cultural del extremo sur del país.

En su intervención, Pozo Andrade valoró el compromiso y respaldo de diversas autoridades e instituciones, subrayando especialmente el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, encabezada por su alcalde Claudio Radonich; del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, liderado por el gobernador Jorge Flies; del Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes; y del Centro Hijos de Chiloé, entidades que han contribuido activamente a la puesta en valor, difusión y preservación del patrimonio chilote en la región.

La conmemoración del Bicentenario de Chiloé en Magallanes contempla una variada y diversa programación de actividades culturales, artísticas y patrimoniales, orientadas a fortalecer los lazos históricos, sociales y culturales entre Chiloé y Magallanes, resaltando la identidad, tradiciones y legado del pueblo chilote en el territorio austral.

Durante las próximas semanas se darán a conocer mayores detalles del calendario oficial de actividades, invitando a la comunidad magallánica a participar activamente en esta significativa celebración cultural y patrimonial.

Fuente: elamerica.cl

HIF

"RUTA CERO": TOYOTA, MITTA Y HIF GLOBAL LANZAN INÉDITA ALIANZA EN LA PATAGONIA PARA IMPULSAR MOVILIDAD CON AUTOS HÍBRIDOS Y E-COMBUSTIBLES

"RUTA CERO": TOYOTA, MITTA Y HIF GLOBAL LANZAN INÉDITA ALIANZA EN LA PATAGONIA PARA IMPULSAR MOVILIDAD CON AUTOS HÍBRIDOS Y E-COMBUSTIBLES

Leer Más

​A través de la combinación de tecnología híbrida y combustibles sintéticos producidos con viento magallánico, la iniciativa permitirá recorrer más de 30.000 kilómetros con un mínimo impacto ambiental en geografías extremas.

​A través de la combinación de tecnología híbrida y combustibles sintéticos producidos con viento magallánico, la iniciativa permitirá recorrer más de 30.000 kilómetros con un mínimo impacto ambiental en geografías extremas.

HIF
kostgabinete

PESE A LA CATÁSTROFE, KAST CONFIRMÓ QUE ESTE MARTES PRESENTARÁ A SUS MINISTROS

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Cierre sector marea roja - 001

SEREMI DE SALUD INFORMA CIERRE DE SECTORES ANCÓN SIN SALIDA Y ENTRADA DE ESTERO DE LAS MONTAÑAS POR PRESENCIA DE MAREA ROJA

Karpuj-en-baja-calidad-1024x683

LANCHA CIENTÍFICA KARP UJ DE INACH ARRIBÓ A LA ANTÁRTICA PARA APOYAR LA ECA 62

AMIGO DE LA FAMILIA 18 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA