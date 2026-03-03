Punta Arenas,
3 de marzo de 2026

AGUAS MAGALLANES REALIZARÁ REPARACIÓN PROGRAMADA EN ALIMENTADORA PRINCIPAL DEL SECTOR NORTE DE PUNTA ARENAS

Los trabajos se ejecutarán este viernes 6 de marzo desde las 20:00 horas. No se contempla corte de suministro, aunque podrían registrarse bajas presiones transitorias mientras se desarrollan las faenas.

reparacion programada AMA 1 (002)

Aguas Magallanes informó que este viernes 6 de marzo llevará a cabo una reparación programada en una matriz de agua potable de 500 milímetros de diámetro, ubicada en la intersección de avenida Eduardo Frei con Pedro Bórquez, en el sector norte de Punta Arenas.

La intervención considera la reparación de una de las principales conducciones de agua potable que abastece a un importante sector de la ciudad. Si bien la situación actual no afecta el suministro, sí genera pérdidas de agua, razón por la cual resulta necesario ejecutar esta reparación para fortalecer la eficiencia del sistema y cuidar un recurso vital.

El subgerente de Clientes de Aguas Magallanes, Cristian Oyarzún Araya, explicó que "esta es una intervención planificada, que nos permite fortalecer una parte clave del sistema. Gracias a la flexibilidad de nuestra red y a una coordinación operativa detallada, estamos trabajando para evitar un corte en el servicio, minimizando el impacto para la comunidad".

Este viernes 6 de marzo, las maniobras comenzarán a las 20:00 horas con la operación de válvulas, mientras que a partir de las 22:00 horas, se iniciará la reparación. La duración estimada de los trabajos es de aproximadamente 12 horas.

Durante la ejecución de las faenas, podrían registrarse bajas presiones en algunos sectores de la ciudad. Asimismo, una vez finalizada la reparación, el proceso de reposición del servicio se realizará de manera gradual y controlada, con el fin de evitar sobrepresiones que pudieran afectar la red de distribución.

En este contexto, la compañía recomienda realizar un uso responsable del agua durante el fin de semana, especialmente mientras la red recupera completamente sus condiciones normales de operación. Durante estos procesos es habitual que puedan presentarse episodios puntuales de turbiedad, los cuales son transitorios y forman parte del comportamiento técnico esperado en este tipo de maniobras.

Adicionalmente, la ejecución de los trabajos requiere desvíos de tránsito en el sector. Para ello, en coordinación con las autoridades pertinentes, se definirán las calzadas a intervenir para la correcta ejecución de la obra. Estas medidas serán informadas oportunamente a través de los canales oficiales de la compañía.

Aguas Magallanes reiteró que esta reparación programada está orientada a fortalecer la infraestructura hídrica y resguardar la continuidad del servicio para las familias de Punta Arenas.

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS PRESENTA CAMPEONATO FEMENINO DE BÁSQUETBOL 3X3

reparacion programada AMA 1 (002)

AGUAS MAGALLANES REALIZARÁ REPARACIÓN PROGRAMADA EN ALIMENTADORA PRINCIPAL DEL SECTOR NORTE DE PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

reparacion programada AMA 1 (002)

AGUAS MAGALLANES REALIZARÁ REPARACIÓN PROGRAMADA EN ALIMENTADORA PRINCIPAL DEL SECTOR NORTE DE PUNTA ARENAS

PDI PUNTA ARENAS DETUVO A UN SUJETO POR RECEPTACIÓN: COMERCIALIZABA CELULAR SUSTRAÍDO EN SANTIAGO

