HOSPITAL CLÍNICO ADVIERTE SOBRE RIESGOS DEL “CHALLENGE DEL DESODORANTE” QUE CIRCULA EN REDES SOCIALES

Una alerta dirigida a madres, padres y cuidadores surgió durante los últimos días tras detectarse casos de menores afectados por el denominado “challenge del desodorante”, tendencia viral que circula en redes sociales y que puede provocar severas lesiones en la piel.

El desafío consiste en aplicar desodorante en aerosol directamente sobre la piel durante varios segundos, práctica que genera quemaduras por congelamiento debido a los gases presurizados contenidos en estos productos.

Profesionales de la salud advierten que este tipo de exposición puede provocar quemaduras profundas, lesiones cutáneas graves e incluso la necesidad de injertos de piel, además de largos procesos de rehabilitación y cicatrices permanentes.

Según explican especialistas, el daño se produce porque el aerosol libera sustancias a muy baja temperatura, afectando rápidamente los tejidos superficiales y profundos de la piel, generando lesiones similares a una quemadura térmica o química.

Ante esta situación, se hace un llamado a las familias a reforzar la supervisión del contenido que niñas, niños y adolescentes consumen en redes sociales, promoviendo conversaciones abiertas sobre los riesgos asociados a desafíos virales.

Asimismo, recomiendan estar atentos a señales como enrojecimiento, ampollas o heridas inexplicables en brazos o piernas, y acudir oportunamente a un centro de salud ante cualquier lesión.

Desde el ámbito preventivo, especialistas enfatizan que el diálogo y la educación digital cumplen un rol fundamental para evitar este tipo de conductas de riesgo, recordando que muchos desafíos virales pueden tener consecuencias permanentes en la salud.



