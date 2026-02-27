Punta Arenas,
27 de febrero de 2026

HOSPITAL CLÍNICO ADVIERTE SOBRE RIESGOS DEL “CHALLENGE DEL DESODORANTE” QUE CIRCULA EN REDES SOCIALES

​Especialistas del área de cirugía infantil del Hospital Clínico de Magallanes alertan sobre graves quemaduras en niñas, niños y adolescentes asociadas a peligrosos desafíos virales difundidos en plataformas digitales.

desodorante challenge

Una alerta dirigida a madres, padres y cuidadores surgió durante los últimos días tras detectarse casos de menores afectados por el denominado “challenge del desodorante”, tendencia viral que circula en redes sociales y que puede provocar severas lesiones en la piel.

El desafío consiste en aplicar desodorante en aerosol directamente sobre la piel durante varios segundos, práctica que genera quemaduras por congelamiento debido a los gases presurizados contenidos en estos productos.

Profesionales de la salud advierten que este tipo de exposición puede provocar quemaduras profundas, lesiones cutáneas graves e incluso la necesidad de injertos de piel, además de largos procesos de rehabilitación y cicatrices permanentes.

Según explican especialistas, el daño se produce porque el aerosol libera sustancias a muy baja temperatura, afectando rápidamente los tejidos superficiales y profundos de la piel, generando lesiones similares a una quemadura térmica o química.

Ante esta situación, se hace un llamado a las familias a reforzar la supervisión del contenido que niñas, niños y adolescentes consumen en redes sociales, promoviendo conversaciones abiertas sobre los riesgos asociados a desafíos virales.

Asimismo, recomiendan estar atentos a señales como enrojecimiento, ampollas o heridas inexplicables en brazos o piernas, y acudir oportunamente a un centro de salud ante cualquier lesión.

Desde el ámbito preventivo, especialistas enfatizan que el diálogo y la educación digital cumplen un rol fundamental para evitar este tipo de conductas de riesgo, recordando que muchos desafíos virales pueden tener consecuencias permanentes en la salud.


Mauricio Guichapany, Actor

ACTOR MAGALLÁNICO MAURICIO GUICHAPANY Y LA CARDIOCIRUGÍA QUE LO SALVÓ EN EL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES

MINVU INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS DE PUERTO NATALES

Leer Más

​Este nuevo equipamiento se integra a la red regional de infraestructura vinculada al Sistema Nacional de Cuidados, sumándose a los centros ya construidos en Villa Cerro Castillo, comuna de Torres del Paine, y en Villa Punta Delgada, comuna de San Gregorio.

​Este nuevo equipamiento se integra a la red regional de infraestructura vinculada al Sistema Nacional de Cuidados, sumándose a los centros ya construidos en Villa Cerro Castillo, comuna de Torres del Paine, y en Villa Punta Delgada, comuna de San Gregorio.

